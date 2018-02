Siguen sin apoyo los adultos mayores

La Comisión Estatal de Derechos Humanos está investigando la violación grave a los derechos de los adultos mayores en el estado, específicamente en el expediente CEDHC 383/17, queja interpuesta por tres organizaciones de abogados: Asociación Nacional de Abogados Democráticos sección Colima, Comité de Derechos Humanos de Colima, No Gubernamental, A.C., y Abogados Independientes S.C.

Lo que estas organizaciones de abogados buscan mediante dicha queja, es que a los adultos mayores se les respeten todos sus derechos que tienen en la ley.

Previo a la queja, se visitó a la mayoría de las autoridades que tienen la obligación de protegerlos, pero como siempre, pasó el tiempo y nunca se resolvió nada, al contrario, se empezó a correr con el rumor de quitarles el apoyo, y es por eso que se inició la queja.

Una de las cuestiones preocupantes es, en este caso, que ya están emplazadas todas las autoridades demandadas y han puesto una serie de trabas para que no se actúe rápido, y más de alguna ha dicho que las organizaciones que están presentando la queja no pueden defender a los ancianos sin la firma de los afectados, peor la insensibilidad de dichas autoridades en contra de este grupo vulnerable y más porque en un principio sí había algunas agrupaciones de ancianos que estaban dispuestos a firmar, y luego de varios intentos de pláticas con dicha autoridades, todos desistieron (adultos) por temor a represalias, y ese fue el motivo por el cual las asociaciones presentaron la queja.

Otra de las preocupaciones que se tienen es porque los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima han obstaculizado la defensa integral de los derechos de los adultos, por ejemplo: no quieren dar copias para poder preparar las pruebas dentro de la queja, copias que esta autoridad tiene en su poder, ya que las demandadas las entregaron vía informes que rindieron; dicen que su ley no lo autoriza, que solamente las pueden leer en la Comisión, pero que no se pueden entregar, ni siquiera a los abogados defensores.

Eso no es cierto, toda autoridad debe de proteger derechos humanos conforme a la Constitución y si una ley afecta derechos humanos, no la tienen que aplicar, sin embargo, la Comisión se ha vuelto un obstáculo más en este sentido.

Imagínese usted, si la Comisión estatal de Derechos Humanos da la espalda a los ancianos, sería gravísimo, ella es la encargada, por no decir que es la única autoridad en el estado, que debe protegerlos y no lo hace, ¿qué se podría hacer de las autoridades demandadas? Es por eso que los adultos mayores siguen siendo un grupo vulnerable que el estado les sigue violentando sus derechos, y más con la complicidad de la Comisión estatal de los Derechos Humanos.

Ojalá se estudie a fondo los derechos de los ancianos por la CDHEC.

