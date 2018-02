A la baja delitos de robo, extorsión y violaciones: PGJE

Infoecos/Colima

Delitos de alto impacto como el robo de vehículos, a casa habitación, a transeúntes, a comercios, extorsión y la violación, registraron disminuciones en 2017 respecto a las cifras presentadas durante el año 2016; sin embargo, los homicidios dolosos se incrementaron en el mismo lapso, reconoció José Guadalupe Franco Escobar, Procurador General de Justicia del Estado.

El Procurador de Justicia del Estado sostuvo este jueves una reunión de trabajo con los diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura Local, donde dio a conocer diversas estadísticas que se registraron el año pasado en diversos delitos y dio respuestas concretas a las preguntas de los legisladores de todas las fracciones que estuvieron presentes.

El titular de la PGJE informó que el año antepasado se interpusieron 942 denuncias por el delito de robo de vehículos, cifra que se redujo a 835 en 2017, lo que significó una disminución del 11.35 por ciento.

Franco Escobar dijo que el robo a casa habitación registró un descenso cercano al 24 por ciento en 2017 respecto al año anterior, al pasar de mil 528 eventos a mil 163; mientras el robo a transeúnte disminuyó casi 55%, pues en 2016 se registraron 211 casos y el año pasado 95.

Respecto al robo a comercio, Franco Escobar mencionó, que la disminución en 2017 con relación al año 2016 fue del 33.09 por ciento, al pasar de 562 denuncias a 376; en tanto el delito de violación tuvo un descenso del 21.31 por ciento, pues el año antepasado se registraron 61 eventos contra 48 del año pasado.

Señaló que la disminución en la incidencia de esos delitos no fue algo casual, se debe a una tarea de prevención, inteligencia y coordinación entre corporaciones policiacas, en la que también participa la sociedad.

El Procurador puso como ejemplo la reducción en el robo a comercio, del que muchas de las víctimas han sido tiendas que ofrecen servicio las 24 horas del día los siete días de la semana, y en el que para su prevención han trabajado de manera conjunta las corporaciones policiales y las propias empresas.

Mencionó también como consecuencia de la disminución delictiva, la respuesta a través del número 911, así como el trabajo cercano con la Policía Federal, las detenciones, el aseguramiento de inmuebles y la recuperación de vehículos robados.

En lo relativo a la baja en el robo a transeúntes, estimó que se derivó del trabajo que se hace en los “mapas de calor”, que entre otras acciones permitió la detención de un grupo de colombianos que operaba afuera de bancos, ponchando llantas y acercándose a los afectados para supuestamente ayudarles, cuando la intención era asaltarlos.

Asimismo, destacó las reuniones con las asociaciones e instituciones bancarias, además del trabajo de coordinación y organización con vecinos que ha desalentado el robo a casa habitación, realizando una labor operativa de investigación e inteligencia.

En contraste a esas estadísticas, José Guadalupe Franco reconoció el incremento durante el año 2017 del homicidio doloso, que con relación al año 2016 tuvo un incremento del 34.59 por ciento, al pasar de 607 a 817 víctimas.

“El homicidio doloso aumentó en 2017, el secuestro se contuvo (cuatro casos en 2016 y cuatro en 2017), mientras el resto de delitos tuvo una disminución importante”, señaló el Procurador.

En ese sentido, indicó que los números son fríos y demuestran el esfuerzo realizado por la gente que trabaja en la PGJE, a quien reconoció la entrega y dedicación.

José Guadalupe Franco fue cuestionado respecto a las investigaciones por los homicidios del alcalde Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez; el director de la Comisión de Agua Potable de Manzanillo, Daniel Cortés, y el transportista Adán Gómez, además del atentado contra el exgobernador Fernando Moreno Peña.

El Procurador informó que por el homicidio de Gutiérrez Moreno se tienen detenidas dos personas; respecto al crimen contra el titular de la Capdam, mencionó que están identificados dos probables participantes en ese delito, uno de ellos muerto por homicidio y el otro está siendo buscado por las autoridades de Procuración de Justicia.

Dijo que del caso de Adán Gómez se logró identificar el objeto con el que fue ultimado, lo que dará alguna situación para pode avanzar, aunque reconoció que en esa investigación ha habido dificultades.

Sobre el atentado contra Moreno Peña, apuntó que las personas que participaron en ese hecho están identificadas gracias a las cámaras de videovigilancia y a diversos testimonios, por lo que ya hay órdenes de aprehensión.

Respecto a desaparecidos, apuntó que se tienen denuncias de 375 personas, de las que 234 han sido localizadas, por lo que actualmente son 141 los que se encuentran en esa situación.

Cuestionado por qué no renunciaba al cargo de Procurador de Justicia, José Guadalupe Franco respondió que no lo hace porque no es cobarde, pues renunciar sería dar la espalda a los diputados que le dieron el voto de confianza para ser titular de la PGJE y “no podemos renunciar a los retos”.

FEMINICIDIOS

El Procurador aclaró que a partir de 2017 la forma de informar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) cambió y se determinó un desglose más exacto y pormenorizado, por eso no todas las muertes de mujeres pueden catalogarse como feminicidios.

Franco Escobar expresó que la PGJE tiene un protocolo para investigar los feminicidios y aseguró todos los homicidios de mujeres se inician bajo ese protocolo; ya si en el transcurso de dichas investigaciones se descarta que sean feminicidios, se informa a los jueces o tribunales.

Reconoció que el año pasado fueron 74 casos de esta naturaleza, que representó el 9% de las muertes ocurridas en 2017.

Las diputadas y los diputados Nabor Ochoa, Federico Rangel, Leticia Zepeda, Santiago Chávez, Juana Andrés, Nicolás Contreras, Martha Sosa y Crispín Guerra, aunque reconocieron el trabajo del procurador José Guadalupe Franco Escobar y de su equipo, coincidieron en la necesidad de mejorar los resultados en materia de procuración de justicia.

En la reunión de trabajo con el Procurador de Justicia del Estado, participaron también los diputados Octavio Tintos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, José Adrián Orozco, Luis Humberto Ladino, Gabriela de la Paz Sevilla, Graciela Larios, Mirna Edith Velázquez, Francisco Javier Ceballos y Riult Rivera.

