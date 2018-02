El sábado inicia la Copa del Futbol Intersecretarial

En la Liga de Futbol Intersecretarial abre el sábado tres de febrero el Torneo de Copa, con 10 equipos, los cuales jugarán a una vuelta todos contra todos, y continuarán con una segunda ronda con los ocho primeros lugares.

El presidente de la Liga, Rigoberto Ávila Carrillo, comentó que esos fueron los equipos que acudieron a la junta de los lunes, y con ellos se planeó el torneo evento, que en su segunda fase quedaran eliminados el noveno y el decimo lugar, y luego se disputaran los cuartos de final, las semifinales y la final.

Los encuentros para este sábado son, a las 10 horas en la Unidad Morelos, Café Camino Real vs Real Centenario; a las 10:00 en la Unidad de Coquimatlán Isenco vs Chigüilines; en el Luis Mañón, a las 10:00 horas Educación Especial frente a Secretaria de Educación; en el Colima a las 10:00 SNTE 39 vs Secretaria de Gobierno y a las 10:00 en el Domingo Savio, Fray Pedro contra Suterm.

