Demi Lovato comparte su decepción ante la ausencia de NSYNC en la Super Bowl

Más allá del sabor agridulce que parece haber dejado en las redes sociales la actuación del cantante Justin Timberlake el domingo en el intermedio de la 52 edición de la Super Bowl, con numerosos internautas aplaudiendo su espectacular puesta en escena y otros cuantos criticando el supuesto exceso de autotune que parecía ahogar la voz del intérprete, otro de los asuntos que más debate han generado en la esfera virtual en relación con el número musical ha girado en torno a la ausencia en el escenario de los que fueran compañeros del estadounidense en la banda juvenil NSYNC.

Cierto es que ni el intérprete ni la organización habían ofrecido señal alguna que pudiera apuntar a la posibilidad de que el evento fuera a reunir de nuevo a los cinco integrantes de la extinta boy band, un rumor que además fue desmentido directamente por uno de sus antiguos miembros, Joey Fatone, a finales de la semana pasada para evitar que sus fans albergaran falsas esperanzas.

En cualquier caso, y como se desprende de la actividad generada en la redes sociales durante el transcurso de su número musical, parece que muchos de los seguidores de la difunta formación no se habían percatado del mencionado desmentido o no habían querido creérselo por completo para no ver disipadas sus fantasías. Entre ellos, y personificando a la perfección esa decepción compartida por todos, destacaba sin duda la también cantante Demi Lovato.

