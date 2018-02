Escaparate político

PRIMERA DE DOS PARTE

CHAPULA Y ROMERO. En el contexto de la contienda que se abre para disputar la alcaldía de Colima, se reunieron los precandidatos del PRI y del Panal, José Manuel Romero y Roberto Chapula, respectivamente, en una comida para intercambiar puntos de vista. Roberto Chapula dijo que Romero no le hizo ningún ofrecimiento o propuesta y que charlaron de otros temas, como las necesidades y los retos de inseguridad y basura que enfrenta el municipio. En principio, me parece inteligente que se busque el diálogo y el acercamiento con un político de hondas raíces populares y que tiene su base electoral, como Chapula. Creo que tiene una importante fuerza política no desdeñable y es bueno explorar si todavía el tricolor puede pactar acuerdos, a efecto de rescatar al municipio de la visión clasista y neoliberal que impera en la alcaldía en las manos del PAN. La gente no cree que simplemente se reunieron a comer. Sensata la jugada del PRI, porque si Chapula no gana, sí puede incidir en el resultado, de ahí la pertinencia de acuerdos. UNIDAD UNIVERSITARIA. Como ya es una tradición, desde hace 29 años, se llevó a cabo el “Desayuno de la unidad y la lealtad universitaria”, en un emotivo evento que reunió a directivos, funcionarios, jubilados, exrectores, expresidentes de la FEC, así como a integrantes del SUTUC, FEUC y ACU, un evento presidido por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y el rector José Eduardo Hernández Nava. En su mensaje, el rector expresó: “Debemos velar por mantener y defender la autonomía universitaria, atendiendo nuestra responsabilidad social, a partir de los programas académicos y sus resultados. Esto sólo será posible si la comunidad universitaria se mantiene fuerte, unida y leal a los valores que hemos forjado en nuestro devenir histórico”. Por su parte, el director general de Recursos Humanos, Celso Armando Avalos Amador, a nombre de los universitarios, dijo que “este desayuno es un evento que marcó el rumbo de la universidad y forjó los cimientos para el desarrollo sostenido del estudio, la lucha y el trabajo, enmarcado esto en nuestro lema, que hoy, más que antes, permanece vigente. Señor rector, los universitarios refrendamos la unidad y lealtad en torno a su proyecto rectoral, al tiempo que reconocemos su buena gestión y diligencia, porque los universitarios trabajamos en armonía, porque ha sabido manejar situaciones de conflicto en beneficio de todos nosotros”. Por su parte, el Gobernador, tras ponderar los valores de la lealtad, dijo que fue “un acierto el modelo de organización establecido en la Universidad de Colima, pues dotó a la máxima casa de estudios del estado de una vida sólida y productiva, sin los problemas que enfrentan instituciones similares en otras entidades. Nos congratulamos de contar con el liderazgo de José Eduardo Hernández Nava en la Universidad de Colima. El profundo simbolismo de la lealtad y de la unidad es benéfico no sólo para la Universidad, sino para la sociedad colimense en su conjunto”. En el presídium estuvieron, además, Christian Torres Ortiz, secretario general; Alicia López de Hernández, presidenta del Voluntariado y directora general del Cedefu; los exrectores Fernando Moreno, Carlos Salazar y Ramón Cedillo; así como Joel Nino, presidente de la FEC; Luis Enrique Zamorano, secretario general del SUTUC; Ciria Salazar, presidenta de la FEUC; Guillermina Araiza, presidenta de la ACU, y Marcelino Bazán, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados. En efecto, la unidad y lealtad han sido el factor esencial de la cohesión social para que la comunidad universitaria logre sus altos fines en beneficio de la juventud estudiosa, sacando adelante el proyecto educativo más grande que tiene Colima y que le permite ser uno de los motores del desarrollo integral del estado. RESCATE SOCIAL. Un gran acierto la obra de rescate del tejido social que se lleva a cabo en las colonias del sur de la ciudad, tras el ferrocarril, por parte del Gobernador con recursos federales, con la construcción de la Fábrica de las Innovaciones en El Tivolí, aprovechando una vieja bodega en desuso de la CFE, en donde ahora hay espacio para huertos familiares, artes escénicas, apostando a la prevención para disminuir riesgos y la vulnerabilidad social, coadyuvando a regenerar el deteriorado tejido social, con la inducción del deporte, la cultura y las bellas artes en la juventud. La obra pública gubernamental al servicio del rescate de la niñez y la juventud y factor de cohesión de las familias, células básicas de nuestra sociedad y de nuestra fortaleza como nación. Estas acciones me gustan porque Nacho Peralta está demostrando que no sólo gobierna para el presente, sino pensando en las nuevas generaciones. Nacho tiene visión de Estado. Les asiste la razón a quienes veían las vías del tren como un factor de segregación social entre el norte desarrollado y el sur pobre. Nacho está rescatando la ciudad de Colima, retomando proyectos sociales y de regeneración urbana, desde los tiempos en que fue alcalde de la capital.

