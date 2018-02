Nuevos Valores 2009

JORNADA 11

ATLAS FRAY PEDRO 1: Fabrizio Cárdenas 1-VILLA DE ÁLVAREZ 4: Diego Anguiano 1, Axel Gómez 1, André Alcaraz 1 y autogol de Rogelio López 1. Silbó Francisco J. Paredes Valencia.

CHIVAS CENTENARIO 0-UdeG COFRADÍA (jugó con 9) 5: Gael Suárez 2, Milton Polanco 2 y Gabriel Martínez 1. Silbó Walter Daniel Huerta.

ATLÉTICO LA ESTANCIA 0-IMPERIO 2: Joshua Rodríguez 1 y Samuel Rojas 1. Silbó Raymundo Joel Oliva Rodríguez.

SAN JERÓNIMO 2-0 TECOMÁN LA VILLA, no se presentó Tecomán La Villa. Silbó Óscar Guadalupe Campillo Espinoza.

COMALA PUEBLO MÁGICO 3: Iván Verduzco 2 y Dylan R, 1-LA VILLA 0. Silbó Enrique Ramírez Cárdenas.

DEPORTIVO CAPA 0-DELFINES ANÁHUAC 12: Jorge Valdez 4, Diego Mora 4, Gael Dueñas 1, Santiago Becerra 1 y Diego del Toro 1. Silbó Diego Orlando Pedraza, reportando 11 de los 12 goles

LA ESTANCIA 4: Aarón Lepe 2, Omar Dávila 1 y Emilio Pérez 1-DEPORTIVO ICC 4: Elián Vázquez 2, Johan Cabrera 1 y Víctor Blanco 1. Tres-3 en penales. Silbó Juan José Orozco Rodríguez.

Ayuntamiento Infonavit gana en la mesa al Dragones Rojos.

JORNADA 12

UdeG COFRADÍA 1: Gael Suárez 1-DELFINES ANÁHUAC 0. Silbó Manuel Pérez Aviña.

ATLÉTICO LA ESTANCIA 0-TECOMÁN LA VILLA 12: Yarim Díaz 6, Pavel Gutiérrez 4 y Ángel Uribe 2.

Gana en la mesa Deportivo ICC a Dragones Rojos.

Pendiente Imperio Vs. Atlas Fray Pedro y Ayuntamiento Infonavit San Jerónimo; este martes 6 juegan Villa de Álvarez Vs. Deportivo Capa, 17:00 y La Villa Vs. Deportivo La Estancia, 17:00 los dos juegos en la cancha del estadio olímpico de Villa de Álvarez, cerrando a las 17:30 Chivas Centenario Vs. Comala Pueblo Mágico, en la Escuela Chivas.

Comentarios