Perspectiva: Nacho, cercano a la población

En el 2017 el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, organizó varios encuentros con la ciudadanía en donde asistió con su gabinete completo, para atender todos los planteamientos y necesidades de ciudadanos, éstos, deseosos de hablar directamente con su gobernador, sin tener la oportunidad antes, porque así se estilaba en el sexenio pasado. El mandatario no recibía a nadie, solo a sus amigos de negocios, se encerraba a piedra y lodo.

Los encuentros ciudadanos que inició Nacho fueron bien recibidos por la población porque en ellos se tiene la oportunidad de hablar directamente del problema que aqueja al solicitante, y Nacho, analizando el asunto, lo resolvía de inmediato, y si no, se canalizaba y se le enviaba al funcionario correspondiente. Pero a nadie se deja de atender, inclusive el que esto escribe, en un encuentro en Quesería, Nacho me atendió cerca de las 11:00 de la noche y todavía faltaban varios.

El 18 de enero del presente, el Ejecutivo dio inicio a los encuentros ciudadanos y el primero de este año se llevó a cabo en el puerto de Manzanillo, donde atendió a numerosas personas, y el caso, se podría decir, más relevante fue la atención a unos niños huérfanos que por instrucciones del Gobernador quedaron inscritos en diferentes programas de beneficio social y recibirán una beca por orfandad. Los abuelos de estos menores le agradecieron al Ejecutivo su gesto de generosidad.

Fueron atendidos cien ciudadanos directamente por Ignacio Peralta y 150 por diversos funcionarios, junto con la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, que también estuvo apoyando al Mandatario, pues había casos que correspondían a la administración municipal, que fueron atendidos por la Presidencia Municipal.

El Mandatario expresó que el tiempo electoral no será obstáculo para seguir junto a la ciudadanía y atender sus demandas más sentidas. Lo que es un incentivo para la gente que quiere estar cerca del gobernador y expresar su sentir en sus problemas, pues, generalmente, en las audiencias públicas, lo más solicitado son empleos, de ahí la necesidad de apoyar a la iniciativa privada, para que amplíe su campo de acción en sus negocios chicos, medianos y grandes, y se generen fuentes de empleo.

Dentro de poco habrá campañas políticas estatales y federales, y no faltará un candidato o candidata que ofrezca creación de empleos como bandera política, pues, si esto se da será un mentiroso o mentirosa de tiempo completo. Los empleos los crea la iniciativa privada, no los políticos, pero en esta circunstancia, el gobernador Nacho Peralta puede influir, creando los campos propicios y estímulos fiscales a los pequeños, medianos y grandes comerciantes, para la generación de empleos. Por tanto, en los encuentros ciudadanos se debe informar a los solicitantes que son los empresarios los creadores de empleos, no el gobierno. Empezó bien el año el gobierno de Nacho, porque escuchar a la ciudadanía es parte fundamental de un gobernador.

RETAZO

En un trabajo anterior hice una crítica a la Subdelegación del Seguro Social en esta ciudad, que se ubica allá por La Estancia, porque fui a solicitar las semanas cotizadas y se me entregó una hoja que cubría de 1980 a la fecha, no así lo cotizado de 1971 a 1980, porque, efectivamente, el sistema así está diseñado, pero eso no quiere decir que la subdelegación, a cargo del licenciado Antonio Torres Orozco, esté escondiendo semanas cotizadas por los trabajadores. Una vez que el derechohabiente ya hace el trámite para su pensión, hacen un estudio a fondo de todo lo cotizado y salen todas las semanas cotizadas, no falta ninguna… al respecto, los funcionarios del IMSS, tanto el subdelegado Antonio Torres Orozco y Luz Patricia Castañeda Gallardo, ésta, jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia, me informaron y me explicaron los pasos a seguir cuando la persona ya cumplió las semanas que se necesitan para pensionarse y, además, me dijeron que la misma subdelegación le hace todos los trámites y cálculos correspondientes. Por lo que se advierte que los funcionarios de la subdelegación trabajan bien en favor de los derechohabientes que somos miles. Aclarado… DE OTRO ASUNTO, cuántos ciudadanos y ciudadanas andan buscando un puesto de elección popular utilizando el trapecio de un puesto a otro, tan de moda en estos momentos de alianzas, verdadera mezcolanza política donde la ideología queda rezagada por el interés particular o de grupos… sin embargo, en Colima sí hay políticos que han hecho bien su trabajo, y merecen ser reelectos al mismo cargo que ostentan actualmente, como Javier Ceballos Galindo, Rafael Mendoza y varios más… Es todo por hoy.

