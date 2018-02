Alza en insumos golpea la economía de restauranteros

Infoecos/Colima

Sergio Contreras Ochoa, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), afirmó que los afiliados esperan que este año, por ser electoral, refleje resultados positivos en sus ventas, ya que se organizan desayunos o eventos con los candidatos.

“Esperamos que sea bueno y que ya no suba el costo de los energéticos porque sí es un golpe muy fuerte; estamos preocupados porque nos está costando mucho trabajo el no subir los precios a los comensales, hay casos en los que no se han modificado en dos años los costos y hemos soportado esa parte, pero de repente ya no será posible por el alza en el precio de los productos”, aseguró.

Contreras Ochoa mencionó que independientemente del nombre de los candidatos, entre los empresarios existe inconformidad por la situación económica y el alza en el precio de los productos, por lo cual los integrantes de la Junta Coordinadora Empresarial han comentado la necesidad de organizarse para tomar acciones conjuntas.

El líder de los restauranteros afirmó que si no se detiene el alza en el precio de los insumos, los propietarios se verán orillados a modificar el precio de sus menús para encontrar la forma de sobrevivir.

En el mismo contexto, aclaró que como lo establecen sus estatutos, como cámara empresarial no pueden inclinarse en favor de algún candidato en especial, pero resaltó que están abiertos a todos los candidatos que deseen reunirse con los integrantes de la Canirac.

Además de la preocupación por la economía, recordó que sigue vigente la alerta para no viajar hacia las ciudades de Colima que tienen alta incidencia delictiva o más problemas de seguridad, y señaló que el hecho de que las comparen con las ciudades peligrosas de otras partes del mundo, contribuye a que no vengan tantos visitantes a la entidad.

En este contexto, Contreras Ochoa opinó que se debería promover más el turismo regional enfocado hacia los visitantes de Guadalajara, que representa un mercado potencial de millones de personas que pueden venir a pasar fácilmente un fin de semana en Colima y podrían desayunar en la montaña, comer en la playa y cenar en un restaurante de Villa de Álvarez o Colima.

