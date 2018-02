Baja la exportación de coco: Salvador Bueno

Infoecos/Armería

Salvador Bueno Arceo, productor y exportador de coco de Armería desde hace 12 años, señaló que el presente año ha sido el peor para este sector, no solo a nivel municipal, sino estatal, problemática en la que el Gobierno federal no ha tomado cartas.

Indicó que de acuerdo a cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la producción de coco en el estado ha ido en retroceso desde el 2008.

Chava Bueno mencionó que él exportaba 20 toneladas de coco por semana a Los Ángeles, Estados Unidos, y tras esta situación, van a ser dos meses en los que no se envía este fruto a tierras estadounidenses.

Destacó que entre los factores que están agravando la situación, la cual calificó como alarmante, se encuentran que, al no haber ventas, el coco está muy barato y, por ende, no hay demanda ni pedidos.

La exportación de coco en el municipio de Armería y para todo el estado de Colima, es una fuente muy importante de empleos, por lo que esta situación es alarmante, ya que no hay trabajo, recalcó.

Ante esto, hizo un llamado al Gobierno federal a que tome cartas en el asunto, ya que Armería está sufriendo mucho. “Antes no nos dábamos abasto y ahora no hay pedidos, siempre se baja la venta en diciembre, pero ahorita ya estamos a finales de enero y no se ha compuesto esta situación”.

El productor y exportador de coco finalizó diciendo que espera que el mes que entra, el panorama para la producción y exportación de coco en el estado y en Armería, cambie y mejore.

