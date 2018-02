Caerá el telón de la temporada regular

Infoecos/Colima

Con los cuatro encuentros que se realizarán este sábado 10 de febrero, y en donde ya hay pocas cosas que disputar, caerá el telón de la temporada 2017-2018 del Torneo de Voleibol Varonil de Segunda Fuerza, que ya tiene definidos a los ocho equipos que disputarán la liguilla por el título.

En la parte alta las posiciones ya no cambian: Lo de Villa es primero con 34 bonos, Súper Las Torres es segundo con 32, Cereso marcha tercero con 28, pero ellos no califican por acuerdo de asamblea; sigue Indeco con 26, Pumas con 24, MSA 22, Jamaica 16, Albarrada 10, Troyanos ocho, Rebeldes seis e Hijos de Ángel con dos.

Aquí la pregunta es ver quién califica como octavo, si Troyanos que ocupa esa posición, y viene de perder tres juegos por default en fila a los Rebeldes que son novenos. Este caso se resolvería en la reunión que efectuará la Liga en las oficinas del Incode. También se trataría el asunto de los equipos que están perdiendo por default, para que se pongan al corriente quienes lo requieran.

Los juegos para esta semana: en el auditorio Porfirio Gutiérrez Romero de la unidad deportiva Morelos, a las 17:00 horas, Hijos de Ángel vs Albarrada; a las 18:00 horas Albarrada vs Jamaica; a las 19:00 horas MSA vs Osos del Indeco. Y en el Cereso, a las 16:30 horas, Jamaica vs Cereso.

