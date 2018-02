Maniobra panista

Tras los zafarranchos protagonizados por los grupos antagónicos al interior del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, en su disputa por el control de ese instituto político y por el jugoso botín que representan las candidaturas para el fortalecimiento o debilitamiento de cualquiera de las dos fracciones; no han tenido más opción que ceder ante las circunstancias y escenarios no previstos que generaron los acuerdos cupulares a nivel nacional, con la alianza hecha con el PRD y Movimiento Ciudadano, “Por México al Frente”, que terminó por modificar no solo los planes del senador Jorge Luis Preciado Rodríguez y de Pedro Peralta Rivas, sino de la gran mayoría de panistas que aspiraban a ser candidatos, de los cuales algunos con el reparto de posiciones realizado entre los partidos que integran la alianza, murieron todas sus esperanzas, otros siguen esperando que se les haga milagro, mientras que otros más realistas prefirieron migrar a otros partidos.

Ante este panorama y la falta de acuerdos entre los grupos que encabezan Jorge Luis Preciado y el manipulado desde la clandestinidad por Pedro Peralta Rivas, y la intromisión del dirigente de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán, y de algunos perredistas que buscan influir en el proceso interno del PAN; las cúpulas panistas decidieron hacer una maniobra de oficio político, con el que no solo buscan calmar los ánimos entre su militancia y los aspirantes a candidatos, sino de darle legitimidad a su proceso de selección, que al igual que los otros partidos no será más que una designación unilateral, con la única diferencia de haber abierto las puertas para que registrara sus aspiraciones cualquier panista, ciudadano o inconformes de otros partidos.

Si bien con esta maniobra de puertas abiertas, Acción Nacional logró ganar tiempo y dar estabilidad al partido a nivel local y evitar momentáneamente que se siguieran dando renuncias con alto costo político (como la alcaldesa porteña Gabriela Benavides Cobos, o la diputada federal Eloísa Chavarrías Barajas, que inmediatamente fueron reclutadas como candidatas por el Partido Verde Ecologista por su rentabilidad electoral), este procedimiento podría salirle contraproducente al PAN, ya que el hecho de permitir el registro masivo de aspirantes a las distintas candidaturas, los obliga a tener un plan B, para que la lista de ungidos vaya acompañada de una operación cicatriz que evite la desbandada de panistas y las conspiraciones desde el interior del partido que terminen hundiendo a sus propios candidatos, como ha sucedido en otras ocasiones en las que sus peores enemigos los tiene en su propia casa.

Sin duda, no será nada fácil para Acción Nacional la designación de candidatos, y mucho menos será agradable para los grupos que se disputan el control del partido en el estado, ver cómo algunas de sus gentes quedará fuera del reparto de candidaturas, lo que para más de uno significará el fin de su carrera política, para otros un retroceso del que les costará levantarse; pero quizá los más dañados no sean ni los que respaldan a Jorge Luis Preciado ni los que siguen Pedro Peralta, sino el Partido Acción Nacional como institución a nivel local, que difícilmente logrará ganar más posiciones que las logradas en las pasadas elecciones en las que participó solo, ya que de entrada ahora sus posibilidades se han reducido por los espacios otorgados al PRD y MC, que difícilmente después de las elecciones se mantendrá como un bloque; lo cierto es que los panistas hasta ahora lo único que han hecho con su proceso interno de puertas abiertas, es ilusionar a la gente y alimentar la incertidumbre.

miguelinosan@yahoo.com.mx

Comentarios