MicroOpinión

Alguna vez escuché de un muy famoso encuestador nacional que las encuestas las ganan quienes las pagan. No me malinterpreten, no es que las éstas mientan, sino que los factores como la estructuración de la pregunta, el horario y zona en la que se aplica, así como el método son fundamentales para obtener el resultado deseado. Una encuesta es una foto en el tiempo, no un oráculo que predice ganadores.

