AMLO promete acabar con la corrupción en seis años

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena-PT-PES, afirmó que la corrupción en México “ha sido un cáncer” a lo largo de su historia, razón por la que se comprometió, en caso de alcanzar la candidatura a la Presidencia de México y el triunfo en los comicios del 1 de julio, “terminaremos con la corrupción en el país en seis años o en menos”.

Ante cientos de colimenses, miembros de los tres partidos que lo impulsan, quienes se dieron cita en el jardín Libertad de esta ciudad capital, bajo un sol abrazador el aspirante a la candidatura presidencial afirmó que “vamos a acabar con la corrupción, me canso ganso, vamos a acabar con la corrupción no en seis años, sino en menos. Se va a terminar con la corrupción en México, vamos a desterrar la corrupción del país, me canso ganso”, subrayó.

Detalló que sencillamente se va a actuar con rectitud desde arriba, “el proceder del presidente va a ser un ejemplo y ya no va a haber la corrupción que hay ahora arriba”, subrayó.

López Obrador se comprometió a que “antes de que finalice el próximo sexenio, ya no habrá ese cáncer que tanto daño hace a los mexicanos porque el presidente será un ejemplo de rectitud”.

En entrevista con los medios de comunicación nacionales y locales, López Obrador señaló que ante la ola desatada de violencia en el país, amerita que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llame a cerrar filas a su Gabinete de Seguridad para devolverle la tranquilidad a los mexicanos.

CERRAR FILAS CON PEÑA ANTE LA VIOLENCIA

López Obrador señaló desde Colima, uno de los estados más golpeados por el crimen organizado en los últimos años, que el problema de la inseguridad en el país debe ser atendido personalmente por el jefe del Ejecutivo federal.

“Debemos enfrentar el flagelo de la violencia que está incontrolable en el país, yo comentaba ayer que el presidente debe asumir su responsabilidad y no desatenderse, no delegar la atención al problema de la inseguridad a los funcionarios, que llame a cerrar filas a todo el Gabinete de Seguridad, que no vaya a recibir el honoris causa el secretario de la Defensa a Chiapas”, manifestó.

López Obrador expresó lo anterior al preguntarle su opinión acerca del homicidio cometido en agravio de Maximino Montiel Peña, tío del presidente Peña Nieto, así como el crimen del precandidato del PRI a la Alcaldía de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas San Román.

Consideró que “existe una grave descomposición social en el país porque en la actualidad ya no se respeta ni la vida de los sacerdotes y, más aún, previo a esclarecer la autoría material de los homicidas, se criminaliza a las víctimas.

“Inmediatamente después de que encuentran asesinados a los sacerdotes empiezan a vincularnos con la delincuencia, independientemente de su actividad que hayan hecho, estamos hablando de seres humanos, ya cuando se llega a esos extremos de no respetar a un sacerdote, ya son síntomas de mucha descomposición social, sí hay que atender este asunto con urgencia”, consideró López Obrador.

Agregó que es cuestionable ante la ley la forma en la que se dio a conocer la foto donde uno de los sacerdotes aparece con un arma de grueso calibre en las manos “porque lo que se tiene que hacer prioritariamente es investigar quién los privó de la vida”.

20 MIL EMPLEOS A COLIMENSES

En su mensaje localista, López Obrador prometió la creación de 20 mil empleos a través de apoyos de programas al campo en Colima durante su gobierno, y para ello anunció que se habrá de promover la siembra de 50 mil hectáreas de árboles frutales y maderables.

Refrendó su bandera política de erradicar la corrupción porque, calculó, se pierden 500 mil millones de pesos cada año del presupuesto público. Manifestó que si el presidente es corrupto, seguramente sus gobernadores también “por eso hay que erradicarla de arriba hacia abajo”.

Calculó que “lo que se roban” los políticos es casi el presupuesto de Colima por 25 años “y vamos a cortar el copete de privilegios”.

Afirmó que de llegar a la Presidencia de la República, “vamos a recortar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los de los de abajo: van a aumentar los sueldos de los maestros, de los enfermeros, de los trabajadores, de los campesinos; nos va a alcanzar el presupuesto porque vamos a terminar las canonjías. No vamos a pagar pensiones a los expresidentes, que ganan una pensión de 5 millones de pesos mensuales, en ningún lugar se paga una pensión así”.

Se refirió a Vicente Fox “a que agarre la matraca porque le vamos a quitar su pensión, porque las pensiones a los expresidentes no está en ninguna ley, es un acuerdo y ya no voy a firmarlo cuando sea presidente”.

Asimismo, señaló que no se subirá al avión presidencial “porque tiene malas vibras, ya se lo ofrecí a Donald Trump (presidente de Estados Unidos)”, y señaló que venderá toda la plantilla de aviones y helicópteros del gobierno federal “que valen hasta mil millones de pesos”.

El líder de Morena precisó que cambiará la política económica del país porque se fortalecerá el mercado interno, “se van a llevar a cabo programas a pequeños ejidatario. En Colima vamos a apoyar a los que se dedican al cultivo de limón y coco, serán 50 mil hectáreas de cultivos frutales y maderables nada más en Colima. Se van a crear 20 mil empleos con ese programa”.

Se comprometió a que de resultar electo candidato a la Presidencia de la República, regresará a Colima para visitar los 10 municipios de la entidad y se reunirá con su gente. “Queremos estar cerca de la población”, comentó finalmente.

