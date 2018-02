La Comisión Estatal de Derechos Humanos de papel

La CEDH sigue siendo una institución que no protege derechos humanos, solo está de membrete, no hay confianza ni siquiera para aplicar la ley, ley que la obliga a defender los derechos humanos; es un organismo de papel.

La comisión tiene para su estudio nada más ni nada menos, los derechos de los adultos mayores de poco más de 40 mil adultos que hay en el estado, según cifra reconocida por … quien pidió no revelar su nombre (pero se cuenta con él), a esta institución se le ha pedido que analice la situación tan grave, por la que pasan los ancianos en Colima, no se está pidiendo nada que no esté en la ley, solo que se ponga de lado de los adultos y que haga se respeten sus derechos, todos esos derechos, que están en la ley, pero le tiembla la mano, lo peor, es que la comisión se pone en su contra, y utiliza la misma ley para dañarlos (ahí están los documentos en el expediente CDHEC/383/2017).

La visitadora que está conociendo este caso, se ha mostrado indiferente e insensible con este tema, mire usted, de entrada, la CEDH ha retrasado el proceso y no ha emitido medidas cautelares para evitar daños irreversibles a los ancianos, medidas que fueron solicitadas cuando se presentó la queja, y se supone que éstas son urgentes, porque de por medio está la vida, la salud y la integridad de este grupo vulnerable. Pero no, el burocratismo ha hecho gala de su indiferencia, ya en el proceso, dicha visitadora que atiende el caso les da 10 días para ofrecer pruebas, pero les niega las copias de quienes respondieron la demanda, eso es inaudito, cómo van a defenderse, cómo van a ofrecer pruebas, si no tienen a su alcance los documentos. Dice la comisión, véanlos a esa aquí, según la comisión se ampara en la ley, pero que por principio de cuentas la ley, ni siquiera eso dice, solo es una táctica violatoria y sospechosa de la misma comisión, pero además, si así lo dijera la ley, la visitadora pudo haber analizado la situación especial de los ancianos y buscar la forma de darles la oportunidad de ofrecer sus pruebas, pero no, según ella, la ley se lo prohíbe y por eso prefieren negarlas, que absurda decisión.

De la visitadora no me extraña, pero de quien sí, es del presidente de la comisión, porque finalmente, él, es el que está al frente y tiene la obligación de amparar a los adultos, solo por recordar, esta demanda se inició reclamando el derecho de más de 40 mil ancianos, que hay en el estado y que necesitan de la protección de sus derechos, tienen muchas necesidades y muchos de ellos están en riesgo. La comisión lo sabe, pero sí me extraña que el presidente de la misma no sea cuidadoso con lo que están haciendo sus visitadores, y que estén manejando la ley a su criterio, en perjuicio de los derechos humanos. Mire usted, ojalá y se investigara por parte de la misma comisión, pero que salga las calles, a ver las necesidades de los ancianos y se diera cuenta que a más de 40 mil de ellos, según estadísticas de los propios asilos, se les están negando sus más elementales derechos, menos de 500, solamente son atendidos en asilos, por eso es lamentable la decisión en la actuación de la comisión. Ojalá el presidente tomara cartas en el asunto y vigilara que sus visitadores fueran más responsables y más profesionales en la toma de decisiones. Seguiremos de cerca este tema, por cierto, sumamente delicado, esperemos no haya casos qué lamentar…

