Liquidarán adeudos al Sistema de Pensiones

Infoecos/Comala

En reunión sostenida el lunes con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, se reconoció la existencia de un importante adeudo por retenciones aplicadas pero no enteradas al Sistema de Pensiones.

Luego de encabezar el segundo Encuentro Ciudadano, organizado en Comala, el mandatario estatal explicó que en la sesión realizada en la Ciudad de México, se abordó el tema de las pensiones y se expuso a las autoridades federales, con mucha claridad, los detalles de la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones presentada al Congreso en noviembre del año pasado.

“Hay un tema que es muy importante: la auditoría de los adeudos que tiene el Gobierno del Estado o las diferentes administraciones (públicas) con el Sistema de Pensiones, particularmente con el Fondo de Pensiones; ya se tienen (cantidades) preliminares y se busca con la SHCP un esquema financiero que nos permita resolver ese adeudo”, detalló Ignacio Peralta.

El jefe del Ejecutivo estatal aclaró que ese adeudo no es de la SHCP, ni del Gobierno de la República, sino de las administraciones locales, ya sea la estatal o municipales con el Sistema de Pensiones, y ratificó que de una manera u otra manera se tiene que liquidar.

Afirmó que el informe final con el monto total de la deuda lo determinará el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) a través de un informe que está próximo a concluir y que hasta entonces se dará a conocer.

Agregó que por eso todavía no se puede establecer una fecha específica para liquidar los adeudos con la Dirección de Pensiones, pero mencionó que en su momento cada entidad deudora, sea un gobierno municipal, un organismo descentralizado o la administración estatal, deberá comprometerse al pago, de acuerdo a sus propias posibilidades financieras.

“Se tiene que liquidar ese pasivo, es dinero que se les retuvo a los trabajadores y que no se enteró al Fondo de Pensiones, solo que debe aclararse que ese adeudo que la OSAFIG está determinando se generó en administraciones estatales pasadas, mi administración desde febrero del 2016 está al corriente, son retenciones de dinero de los trabajadores que en otros gobiernos se realizaron y que se destinaron para otro fin y que no se enteraron al fondo”, explicó.

En este contexto, Ignacio Peralta señaló que hará el esfuerzo mejor esfuerzo para limpiar este adeudo, de tal manera que la siguiente administración estatal no tenga “herencias desastrosas” como las que él recibió.

Respecto a la deuda que mantienen los ayuntamientos por el mismo concepto, admitió que no puede hacer ningún compromiso y será cada alcalde quien deba hacer sus propios compromisos.

Consideró que lo más importante es, además de eliminar los pasivos, generar garantías para evitar que esto vuelva a suceder y que el siguiente gobernador no reciba adeudos y no vaya a heredarlos por no enterar las retenciones de los trabajadores al Fondo de Pensiones.

Por último, opinó que la salida del PRI de diferentes actores políticos es un asunto que cada uno de ellos deberá explicar y, aunque lamentó su renuncia, aseguró que el partido ha hecho un esfuerzo por ser incluyente y darles un espacio, posibilidad o proyección, a todos los que participan.

Recordó que en el 2012 a él lo “bajaron” de la candidatura a senador y sin embargo, se mantuvo institucional al interior del partido, no hizo berrinche ni nada y después se le dio la oportunidad de ser candidato a la gubernatura.

“Hay que entender cuáles son los ciclos políticos y que el partido tarde o temprano reconoce la institucionalidad y la disciplina; se busca darle cabida a todo el mundo, a veces se puede o no se puede, hay que entender la política y cómo funciona el partido”, aconsejó.

Comentarios