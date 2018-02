Hacia una política criminal de prevención

Podemos decir que la política criminal, a grandes rasgos, designa al planteamiento que se establece desde el ámbito del ejercicio del poder público, para tratar y hacer frente al fenómeno criminal. Así, desde la propia organización política, y con ello desde las estructuras de decisión del Estado mismo, la seguridad ciudadana, los derechos de los sospechosos, procesados o condenados, el sistema de justicia o la delincuencia juvenil, entre muchos otros, se establecen como ámbitos de la vida social que necesitan una respuesta por parte de los poderes públicos. ¿Cómo prevenir y enfrentar al delito y a los delincuentes? Es una de las preguntas base del establecimiento de una política criminal. De esta forma, dentro de la concepción de lo que llamamos política criminal, podemos encontrar una serie de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico y de índole similar, establecidos desde el poder público, para prevenir y reaccionar frente al fenómeno de la criminalidad, con el fin de mantener bajo límites tolerables los índices del delito en una determinada sociedad.

Entendida bajo esta dimensión, el establecimiento de una la política criminal aportará criterios teóricos, de justicia, de eficacia o de utilidad, que van dirigidos para la prevención del delito, incuso desde ámbitos diferentes al derecho penal, como lo son el sector educativo y desarrollo social, en donde se reconoce como una precondición de la prevención, la satisfacción de derechos sociales, con base en los cuales pueda resultar racional el reproche penal para el caso de actualización del delito. De igual manera, como es de esperarse, la política criminal permite la realización de las correspondientes reformas a las leyes penales, salvaguardando al máximo las libertades y garantías de los ciudadanos.

Partir, como se hace en México, de una política criminal que se ocupa solo del procesamiento y sanción de los individuos que han violentado la norma penal y, con ello establecer la pena como el punto central del fenómeno criminal, sin duda es un grave error que no conduce a la reducción del índice delictivo. Penalizar y hacerlo cada vez más con mayor severidad, con penas de prisión exorbitantes, no ha servido para mucho.

Así, el Derecho Penal únicamente se actualiza cuando ya se ha cometido un hecho que se considera posiblemente constitutivo de un delito y que necesita ser resuelto el conflicto que con ello se genera, por lo que su tarea, en una primera instancia, no es de prevenir.

Si bien no se niega que el Derecho Penal, sustantivo y adjetivo, ocupa un lugar preeminente en la política criminal, porque constituye la base de la definición de aquello que se considera delito, también debe reconocerse que frente a la posibilidad de la conducta lícita, el Derecho Penal no es la única forma, incluso no la mejor al menos, de prevenir y de hacer frente al crimen. Así, medidas de carácter económico, educativo, social o incluso cultural, pueden ser tan relevantes y eficaces como el mismo sistema penal. De ahí que también en una política criminal debe integrar en su objeto estos mecanismos alternos y ser utilizados por el poder público en su tarea de disminuir hasta lo tolerable la estadística criminal.

En México debe avanzarse hacia una política de prevención.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

