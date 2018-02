Lupillo desvió más de 50 mdp, acusa Audelino Flores

Infoecos/Colima

El alcalde de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, desvió más de 50 millones de pesos del Fondo de Ahorro de los trabajadores, además que adeuda el pago de la segunda parte del aguinaldo, acusó Audelino Flores Jurado, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Tecomán.

En entrevista con el director de Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, el dirigente sindical señaló que existe un despilfarro de los recursos de los trabajadores, principalmente con el fondo de ahorro y en presupuesto, ya que no cubren las prestaciones que están presupuestadas por ley, lo que genera un desvió en total de más de cien millones de pesos.

“Hemos presentado denuncias ante el OSAFIG, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, a la Procuraduría General de Justicia, aportando todas las pruebas. En el Tribunal de Arbitraje ya procedió y le dio vista al propio Congreso; en embargo, el presidente municipal se amparó”.

Detalló que Guadalupe Negrete ya perdió dos amparos por hacer mal manejo de los recursos de los trabajadores, acciones legales que emprendió precisamente para no pagar a los trabajadores, correspondiente al Fondo de Ahorro, recurso que asciende a más de 50 millones de pesos y que presuntamente desvió el alcalde.

“Ahorita ya no está descontando el ayuntamiento desde hace un año para tratar de evadir el pago que tiene que hacer. Y no lo puede hacer porque hay convenios que están validados y que están depositados en el tribunal de Arbitraje y Escalafón”.

Afirmó que los tribunales y las instancias legales ya fallaron a favor de los trabajadores, por lo que se evidencia el mal manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento de Tecomán, cuyo alcalde tiene que acudir a estratagemas legales para evadir la justicia.

“Ahorita no nos han pagado la segunda parte del aguinaldo y está presupuestado. Y dice el ayuntamiento no tener el recurso; si no lo tiene, se lo gastó y si se lo gastó en otro concepto está desviando. Ellos no aceptan traer un logotipo de que desviaron mi dinero, pues entonces págame”.

Audelino Flores aseguró que parte de este problema es por la gran cantidad de personas de confianza que contrató el alcalde de Tecomán, así como supernumerario, por lo que al no tener dinero para pagar los salarios de estas personas recurrió al dinero de los trabajadores sindicalizados.

Indicó que hay una protesta permanente desde casi un año y se tiene planteadas demandas en los tribunales de justicia; en esta última instancia, criticó, los procesos legales han sido demasiados lentos, cuando la justicia debe ser expedita y en los mejores términos para el trabajador.

“Hay juicios que se alargan cinco o seis años y le tiene que pagar salarios caídos a los trabajadores, cuando se pagaba todo hasta un millón 500 mil pesos. Y el dinero no es del patrón; es del pueblo. Un presidente municipal que alarga los juicios, a través de los tribunales, lo hace para que sea otro el que pague”.

Ante situación, reiteró Audelino Flores, se pidió la intervención del congreso del estado, del Tribunal de Arbitraje y del OSAFIG, “pero se están alargando y al señor ya le faltan ocho meses para salir. Se va a salir y quién va a pagar”.

Consideró que si buscara reelegirse lo haría de una forma desvergonzada, por la manera en que ha “robado al pueblo de Tecomán”, y ejemplificó el caso de un trabajador que fue detenido por los policías y al que le exigieron más de 2 mil pesos para dejarlo libre, sin darle un recibo por el pago.

Flores Jurado indicó que no solo ha sido el mal manejo financiero del alcalde, sino que también ha actuado de manera violenta y prepotente con los trabajadores, como cuando abofeteó a un trabajador sindicalizado, el cual sufre de epilepsia y este ataque lo vulneró.

Finalmente, Audelino Flores criticó que la Comisión de Derechos Humanos se quedó solo en la recomendación, por lo que presentaron denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por esta agresión física, la cual aseguró no fue provocada por el trabajador, como justificó en su momento el alcalde de Tecomán.

Comentarios