Seguridad para candidatos pero sobretodo a ciudadanos

En la antesala del proceso electoral que se ha manchado por los atentados en contra de algunos candidatos en diferentes entidades del país, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez aseguró que no solo los abanderados de los partidos políticos requieren seguridad, sino también todos los ciudadanos.

“En primer lugar lo lamento, debemos hacer acciones que fortalezcan la democracia y la participación política, hacerlo de forma responsable y sobre todo brindarle seguridad no solo a candidatos, sino a toda la ciudadanía”, declaró.

En este contexto, hizo votos porque este tipo de acciones no ocurran en la entidad, y resaltó que entre otras acciones se realiza un análisis de riesgo, junto con el Comisionado Nacional de Seguridad respecto a este tema.

“Implementaremos las recomendaciones que hagan cuando se concluyan los análisis de riesgo, trabajamos en eso. Queremos un proceso electoral que fortalezca la democracia y a las instituciones, y que finalmente el pueblo de México decida, pero lo hagamos en paz y armonía, y sobre todo con respeto a marco normativo”, manifestó.

El mandatario estatal aclaró que hasta el momento los aspirantes a las diferentes candidaturas no han solicitado la protección o apoyos especiales en esta materia al Gobierno del Estado ni tampoco han manifestado alguna preocupación al respecto.

Respecto a los señalamientos hacia Efraín Medina, que colabora para el Gobierno del Estado como asesor, difundidos en la prensa nacional en los cuales lo vinculan con acciones ilícitas, Ignacio Peralta dijo que “alguien” quiere crear simplemente mala fama.

“Pedí los informes y me informaron que no existen antecedentes penales (en su caso), eso es lo que me informaron y eso es lo que doy a conocer. (Esta persona) Es colaborador del gobierno estatal y tiene limpia su carta de antecedentes penales)”, precisó.

Finalmente, destacó que no le preocupan este tipo de señalamientos porque hay comentarios de toda naturaleza, ciertos y falsos, sobre su administración y sus colaboradores.

