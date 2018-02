Antorcha Blanca

YO SÉ QUE OLVIDAR NUNCA PODRÍA…

¡QUE ERA OTRO, NO ÉSTE, A QUIEN QUERÍA!

Se oyen gemidos de llanto en esa canción.

-Las mujeres de este mausoleo parecen repetir sus llantos. Siempre sabemos cuándo va a llorar la una y cuando lo hará la otra- dijo un eco tan lejano que apenas se escuchó en la oscuridad, todos supieron que era el primer ancestro enterrado en esa tierra.

-¡A ti! ¡A ti era a quien quería Erik! ¿Papá cómo pudiste? ¿Cómo pudiste sacrificarme así? -gimió entre sollozos Carmen y continuó:

-“Don Odiseo. Yo amo a su hija” ¡Eso te dijo él, papá! Yo lo oí. Siempre estuve oculta detrás de la cortina con mis ojos y oídos taladrando el tiempo y el espacio entre ustedes dos y mi futuro.

-“Erik. Clemencia es más tozuda, más firme. Ella es una leona y Carmen; Carmen es una luz en la vida de todos. No solo sonríe con su boca, sino también con sus ojos. No te juzgo si estás enamorado más de Carmen que de Clemencia.” Así dijiste papá. Dijiste con tu voz tan segura, tan propia, tan digna de ti. Oh, papá una voz grave que mostraba tu desdén por todo lo que estaba fuera de ella.

Pero él te interrumpió esperanzado de que me concedieras como su esposa.

-“No se ofenda don Odiseo…”

Papá, te levantaste con tu metro noventa y dos. Caminaste con paso abrumador hacia él. Le hiciste una seña para que ocupara la silla.

-“El viejo Rafael y yo hicimos un arreglo. Te casabas con una de mis hijas, él quería a María Griselda, la flor más bella del ejido. ¡Quién no quiere a María Griselda como su mujer! Él cree que su belleza te haría feliz pero seré franco, desde hace muchos años que tengo planes para mi hija la más bella.” –caminaste hacia el balcón con tu semblante altanero, impertérrito.

“María Griselda, mi hija mayor, es una beldad divina que ha provocado la envidia incluso de su madre y hermanas. ¿Me has oído?- lo miraste de soslayo con altivez- ni mi mujer soporta las alabanzas que ‘la flor’ recibe a diario en todos los lugares que visitamos. Clemencia y Carmen la miran con un tranquilo desprecio, las he visto, como si su belleza fuera la misma imagen del pecado; Al fin de cuentas, la hermosura jamás la ha hecho feliz, así que si ella se casara contigo no habría diferencia entre la supuesta felicidad que ella conoce con la que conocería a tu lado.”

Escucharte hablar de María Griselda, papá, me revolvió el estómago, no eran celos papá. Nunca tuve celos de mi hermana. Ella era hermosa sí, tenía una belleza de virgen. ¿Cuántos no murieron a manos tuyas por querer desposarla? ¿Cuántos no murieron en duelo por ella? Yo no quería nada de eso, tampoco quise ser ella.

¡Mi hermana estaba muerta en vida! ¡Era una Virgen de Mármol donde depositaban a sus pies la sangre, las lágrimas, las penas y la muerte! ¡La Virgen de las Penurias! ¡La Virgen de las Sombras! ¡Si la vieras ahora, papá! Es el más bello esqueleto de este mausoleo pero ni aquí tiene vida, vive en las sombras, vive en el purgatorio.

¡Oh, hermana. Nuestro padre nos enseñó a odiarnos o a ser indiferentes entre nosotras! -gritó roncamente-. Nunca tomamos nuestras manos ni te ofrecí el amor con su comprensión que tanto necesitabas, nunca quise hacerlo porque yo pensaba que había verdad en las palabras de papá. Yo no te tenía celos ni desprecio, eras tú quien nos despreciabas a nosotras, nosotras teníamos una vida que tú tanto añorabas, nosotras tuvimos un grito, tú no eras ni un eco de ti misma.

Hermana, María Griselda, fuiste quizás la más infeliz.

