Segob emite alerta por robo de fuente radiactiva

Ciudad de México

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió un alertamiento a las Unidades Estatales de Protección Civil de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, por el robo de una fuente radiactiva, la cual puede ser peligrosa para la salud si se extrae de su contenedor.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) dio a conocer hoy a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, del reporte del robo de un densímetro nuclear que contiene las fuentes radiactivas AMERICIO-241/BERILIO y CESIO–137.

El robo ocurrió cuando el equipo fue extraído de un vehículo, propiedad de la empresa Geogrupo del Centro, S.A. de C.V., en Calle Francisco Murguía No. 2, comunidad Santa Ana del Conde, municipio de León, en el estado de Guanajuato, aproximadamente a las 09:00 horas del día jueves 8 de febrero de 2018.

Si esta cantidad de material radiactivo no se encuentra blindado, no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege con seguridad desde el punto de vista físico, podría lesionar a quien la manipulara, estuviera en contacto con ella durante horas prolongadas o la conservara por semanas.

Comentarios