Ayer los panistas de todo México refrendaron su confianza a Ricardo Anaya Cortés para ser su candidato a la Presidencia de la República. Las concurridas elecciones internas también sirvieron para elegir a quienes habrán de ocupar los diferentes cargos a disputarse en la elección que se avecina. Sin embargo, la imagen de la boleta electoral panista que circuló por redes sociales se presta para la reflexión, pues invitaba a los panistas a elegir a un representante y sólo se encontraban con el rostro sonriente de Ricardo Anaya y su nombre para ser tachado.

Las precandidaturas se han convertido en una burla, en la cúspide del cinismo político, ya sea por los procesos dedocráticos del precandidato único o por el absurdo atole con el dedo de las decenas de precandidatos que se inscriben sin ninguna oportunidad de ser elegidos por una comisión amañada. Por un lado las campañas largas de un precandidato que no compite contra nadie sino contra sí mismo, porque aunque no lo crean, algunos pierden simpatizantes en este proceso, como por otro lado los procesos internos donde no hay precampaña, pues todo ya está repartido y entregado.

Es una lástima la cantidad de dinero que se despilfarra en estas instancias. Es un chiste que se le permita a los precandidatos hacer una campaña abierta a todo el pueblo mexicano, disfrazándola con tan sólo un mensaje diminuto o un audio surreal donde indican que los mensajes sólo van dirigidos a los miembros de uno u otro partido, como si los no militantes o no delegados se taparan las orejas y los ojos para no tragarse la propaganda política. Definitivamente urge una reforma electoral que limite las vías de promoción de las precampañas para tener elecciones más justas, con menos cinismo, menos desigualdad y menos despilfarro.

