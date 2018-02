Sociedad del conocimiento: ¿Quién lleva la delantera en lo federal en Colima?

Las proyecciones dadas a conocer por empresas encuestadoras para conformar la próxima legislatura federal, no son nada alentadoras para la coalición Todos por México, inclusive en la entidad, por primera vez ponen a esta alianza en tercer lugar, lo irónico, un partido que emerge, con carencias y sin candidatos al cien, en primer lugar: Morena.

El Presidente de la República ha externado su preocupación de que el próximo julio, cuando se lleven a cabo los sufragios, se haga bajo la molestia social, lo que implica que los ciudadanos, cuando miren la boleta electoral, no mirarán a la coalición Todos por México o a sus candidatos: Moreno, Mely, Coello, Contreras, sino a Peña Nieto.

Lo citado por el mandatario cada día cobra fuerza, máxime con la publicación de las empresas encuestadoras, así como por expertos en campaña, quienes han declarado que en las próximas elecciones quienes vayan a votar lo harán con ira, con molestia -infundada o no-, calificarán la administración federal y sus promesas incumplidas, y el partido mayor beneficiado es Morena.

En las encuestas a nivel nacional: Morena obtendría el 50 % de los escaños; el PAN el 30 %, el PRI 18 % y los independientes un 2 %. En Colima las senadurías, según las proyecciones para senador, sería para Morena (la primera plurinominal de minoría sería para el PAN), de igual forma sucedería con los dos distritos electorales federales.

Las diversas empresas encuestadoras dan un corto puntaje entre la conformación “Juntos haremos historia” y “Por México al Frente”, pero sí es notorio el posicionamiento de la alianza Todos por México, su nivel está por debajo de lo deseado, difícil que puedan salir adelante, máxime con el apoyo dado durante tres años de varios funcionarios del gabinete, en trato y pagos a la clase trabajadora en Colima, pese al esfuerzo del Gobernador de la entidad por resarcir los daños y la operaciones cicatrices en las que tiene que intervenir el profesor Arnoldo Ochoa.

Ante este escenario, si en los próximos días los operadores priistas no anteponen prioridades sobre quién votar –saben que no podrán ganar todo- y no hacen operación cicatriz con la clase trabajadora, sufrirán en julio una votación de las más bajas de la historia que los pondría en los suelos de miras al 2021.

Tiene tiempo. Si no sería seguro que Joel Padilla, la maestra María Elena, Locho o quienes vayan por “Juntos haremos historia” o “Por México al frente”, obtendrían el triunfo. Lo preocupante es que se puedan llevar entre los pies al mejor candidato presidencial: José Antonio Meade Kuribreña.

RUMBO AL VII CONGRESO NACIONAL: SNTE

Hoy, más de cinco mil trabajadores de la educación agremiados al SNTE, de más de 50 Secciones en el país que fueron elegidos como delegados para asistir al Congreso Nacional en Puerto Vallarta del 12 al 14 de febrero, comenzarán a trabajar de miras al próximo sexenio, nombrar a quienes estarán en carteras, ratificar o cambiar al presidente de la institución.

Para nadie es desconocido que será de los Congresos más observados por la reciente salida a la opinión pública de familiares de la presidenta vitalicia Elba Esther, en torno a su posicionamiento en favor del candidato Andrés Manuel, que va en contra de los compromisos contraídos por el Partido Nueva Alianza –fundado por la lideresa- con la alianza Todos por México.

Pero tengan la seguridad, lectores, no va a pasar nada que no tenga que suceder, el SNTE es de los sindicatos en México con mayor experiencia y siempre apostado más a la unidad que al divisionismo y en esta ocasión no será distinto, por ese motivo, es muy posible que quienes fueron y están dentro del grupo de la presidenta vitalicia, puedan ocupar un puesto de importancia con la nueva dirigencia y ratificar a Juan Díaz.

SNTE Colima estará bien representado con Heriberto Valladares, Memo Rangel, Israel, Nava, Héctor Prisciliano, Fabián Díaz y Natividad Rusell, por citar.

