A los ciudadanos no les gusta la guerra sucia: Rafael Mendoza

Infoecos/Cuauhtémoc

En el marco de la ceremonia cívica correspondiente al mes de febrero, el presidente municipal, Rafael Mendoza Godínez, pidió a todos los funcionarios que ante el próximo proceso electoral, no permitan que los dividan “las votaciones” porque “a veces lo agarramos tan personal que nos hace que en el ayuntamiento nos dividamos”.

Pidió venir a trabajar, “a cumplir con nuestra labor cada uno de nosotros y después de su trabajo ya podrán irse a campaña, si quieren, quien quiera hacerlo, (quien quiera) apoyar a algún candidato, lo podrá hacer, pero siempre hay que venir a cumplir con nuestro trabajo y que eso no divida, no retrase el trabajo en el ayuntamiento, pues los ciudadanos no quieren eso, los ciudadanos quieren que sigamos trabajando, no quieren guerra sucia”.

Dijo que últimamente se ha desatado una guerra sucia no sólo contra él, sino contra el ayuntamiento, “no me gusta eso y creo que a los ciudadanos tampoco, pero habrá a quienes sí les guste hacer esa guerra sucia en contra de algún funcionario público, pero bueno, sabemos que es eso, guerra sucia, que pasa en tiempos electorales y hay que seguir adelante, eso no nos hará bajar la guardia de seguir trabajando al frente del ayuntamiento”.

Por otro lado, dio a conocer que próximamente será inaugurada la obra de nueva iluminación en el jardín principal del municipio y que poco a poco se hará lo propio en el resto de los jardines de las comunidades, siendo Quesería la más cercana.

Agradeció la buena respuesta por parte de la población, que en estos primeros meses ha aprovechado los descuentos que se ofrecen en el pago del impuesto predial, y ello representa una buena recaudación que permite a la comuna, a su vez, brindar servicios de calidad a la ciudadanía.

Comentarios