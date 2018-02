Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

FMP CON PASO FIRME. Con gran oficio político y demostrando que es un experto en materia electoral, adquirida en su paso por el Gobierno del Estado y como delegado de su partido, el PRI, en diversos estados del país, Fernando Moreno Peña avanza con paso de vencedor rumbo al Senado en alianza con Gaby Benavides del Partido Verde. Por lo pronto, en cuanto lo nombraron candidato al Senado, Indira Vizcaíno se bajó de la contienda y dejó sólo a Joel Padilla Peña, quien se percibe apesadumbrado. Fernando Moreno está construyendo su estrategia y estructura de movilización electoral, como la clave de la victoria en las urnas. “Promover y mover”, ha expresado. Avanza con paso de vencedor. DOS AÑOS. Con el objetivo de ir construyendo un mejor estado, el pasado 11 de febrero se cumplieron dos años en el poder de Ignacio Peralta, si bien el periodo sexenal inició desde el 1 de noviembre de 2015, con el interinato de Ramón Pérez Díaz. Con un enfoque en la política social, el gobierno de Ignacio Peralta ha entregado 15 mil becas, 67 mil uniformes escolares a niños y niñas de preescolar y primaria; se redujo la deuda pública en 171 millones de pesos, en un contexto de saneamiento de las finanzas, con transparencia y honestidad; se contrató personal para laborar en el nuevo Hospital Materno Infantil y se construyeron más espacios culturales, como el Centro Estatal de las Artes, la Fábrica de Innovaciones en El Tívoli y el Poliforum Cultural Adolfo Mexiac; se modernizó la unidad deportiva Morelos, con una inversión millonaria en recursos federales y estatales, dándole nuevo rostro y mayor funcionalidad a ese espacio deportivo, lo cual no ocurría desde su fundación en septiembre de 1972. Se brinda alimentación a mil 600 personas en 40 comedores comunitarios; se entregaron 19 mil apoyos a productores del campo; se realizaron 452 rehabilitaciones en infraestructura educativa. Se rompió récord de afluencia turística, ocupación hotelera y derrama económica, lo que subraya que se están haciendo muy bien las cosas en el sector. Quizá una de las áreas de oportunidad sea la de proponer a nivel federal y estatal, un cambio y escalonamiento de las vacaciones de los trabajadores en las empresas y de la burocracia, a efecto de revertir la excesiva estacionalidad de la demanda turística y de la ocupación hotelera. Es una idea fuerte, un cambio de paradigma vacacional, que, de prosperar y aplicarse, sería un incentivo que le daría mayor dinamismo al turismo. En su gobierno destaca la voluntad política por apelar a la participación social en la definición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, y ha puesto el acento en el saneamiento de las finanzas públicas, en el mejoramiento de la calificación crediticia del gobierno y en el impulso sin precedentes al desarrollo social, alentando la educación y la salud como fortalezas. No es hora de echar las campanas al vuelo, persisten severos problemas y retos como el de la violencia y la inseguridad, pero hay un liderazgo fuerte y la voluntad política para sumar afanes entre gobierno y sociedad, para salir adelante y construir un mejor estado para el presente y para el futuro. Hay obras públicas que le están cambiando el rostro a Colima, con un enfoque moderno y sustentable, pero, sobre todo, hay un aspecto cualitativo: este equipo gobernante trabaja para ganar el futuro. Al tiempo. FERNANDO ANTERO. Me informan que se registró Fernando Antero, actual diputado federal, para contender por una diputación local por el distrito II. Le va a tocar enfrentar a Nicolás Contreras, de la alianza PRI-Verde, quien tiene un amplio trabajo de base en las diversas colonias de este distrito del municipio de Colima. REORIENTAR ESTRATEGIA. Al cierre de las precampañas quedó claro que todos los candidatos presidenciales deben hacer ajustes en su estrategia electoral y en sus equipos. Es la hora en qué, por ejemplo, López Obrador debe revisar si su perfil intolerante y caudillista es conveniente que le aflore sin pagar un alto costo en las urnas, como ya se vio con su confrontación con los intelectuales que no le aplauden y no piensan como él. Por su parte, Ricardo Anaya debe evaluar si le ajusta con sus spots en donde simula que es roquero y un gran músico para ser presidente de México, y si carece de importancia no tener un proyecto de gobierno que sea viable y que esté bien fundamentado. Por su parte, José Antonio Meade debe hacer ajustes de fondo en su equipo de campaña y cambiar lo que no funcionó. Si eso implica hacer cambios como, por ejemplo, relevar a Aurelio Nuño y correr a Javier Lozano, pues ni modo. La Presidencia de la República bien vale los cambios que sean necesarios, pues, parafraseando a Vincent Lombardi, “ganar no es lo más importante, es lo único”.

