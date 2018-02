A media semana: Vedetismo político

Ha concluido la etapa de precampañas en todos los partidos políticos, en algunos como es el caso del Revolucionario Institucional aliado con el Verde, cuentan con todos sus postulados salvo un cambio visible en la capital, mientras que en las otras dos coaliciones habrán de definirse en unas semanas, aunque ya se barajean los posibles. Luego entonces, sin contar honrosas excepciones, este proceso estuvo viciado por las deserciones, o más bien travestismo político, quizás, a reserva de confirmar, el PAN es quien -parece- aprendió la lección y esta vez la jugará con puros cuadros de su establo, pero en los otros casos, es denigrante ver cómo les vale madre los ideales y su misma reputación, si es que algo les queda, cambian de partido como de calzones, al diablo las ideologías. Vemos de rojos a quienes hace tres años hicieron hasta lo imposible para que el tricolor no triunfara en las elecciones, hoy hasta los sientan en primera fila en los consejos municipales, conviviendo como grandes camaradas. Esta situación, he señalado, la han propiciado los mismos partidos y dirigencias, quienes en su afán de ganar, compran al mejor postor con el riesgo que luego los manden por un tubo, y ellos, fácil se dejan querer con tal de seguir dentro del presupuesto gubernamental, pero de paso, desplazando en caso concreto a priístas que se la rajaron chingándole en las colonias y a quienes solo les dijeron, si bien les fue, “¡gracias por participar!”, con saldo de muchos lastimados que prefirieron abandonar el barco en busca de nuevos horizontes ante la pasividad de la dirigencia estatal.

Así pues, tendremos que esperar a conocer los nombres de los abanderados del bloque que componen PAN-PRD-MC, para poder realizar una radiografía del momento en cada municipio, en casos concretos, es posible vislumbrar el resultado debido a los débiles contendientes propuestos por los rojos-verdes, de los morenos, en lo particular a pesar que Andrés Manuel López Obrador sea el puntero para la elección presidencial y con altas posibilidades de llevársela, considero que no generará el voto en cascada, se ha visto en las dos ocasiones anteriores, además en Colima se están agarrando a madrazos porque se sienten con el hueso en la bolsa. Ya comentaremos después del 2 de julio si fue buena estrategia de la rapiña-electoral, aunque el electorado es muy listo, comprobado está que castiga en las urnas el chapulineo.

TURISMO POLICIAL

Esperemos que al menos los elementos de los cuerpos policiales federales que según eso vinieron a Colima a poner paz, estén pasando unas buenas vacaciones en las playas de Manzanillo, Tecomán y Armería, de paso, si tienen chance se den una vuelta por la Villa para que contemplen las cabalgatas y la majestuosa Petatera; porque, si hablamos de resultados tangibles, no se han visto para nada, los homicidios en estos citados municipios continúan al por mayor todos los días y a todas horas, hasta ahorita, mal pensaron que con su sola presencia ahuyentarían la delincuencia organizada… pues ya vieron que no.

IMPUNIDAD

Con plena desfachatez y me atrevo a decir retóricamente a las autoridades, léase Congreso del Estado, Procuraduría de Justicia del Estado y General de la República, el exmandatario Mario Anguiano Moreno sigue en el jolgorio, como se la pasó durante sus seis años que en mala hora gobernó Colima. Como les digo, sin temor alguno salió montando uno de sus finos cuacos en la cabalgata del viernes por la noche en el inicio de las fiestas de la Villa, solo que a diferencia de cuando tenía el poder, cabalgó semi-solo, parece que se acabaron los “amigos” y las bellas damas que lo acompañaban emborrachándose a costa del erario. Solito se acercaba él mismo a saludar a la gente sin que se lo solicitaran, pero para mí eso es lo de menos, es más, ni me importa, lo que me interesa es que regrese el montonal de millones que se llevó juntos con sus secuaces. Empero parece que no le harán nada, bien lo sabe el oriundo de Tinajas, por eso se pasea tan campantemente.

PARA CERRAR

Agandalle no es otra cosa más lo que pretende hacer Jorge Luis Preciado con sus propios compañeros de partido al querer arrebatarle al Comité Directivo Estatal y Comisión Permanente la facultad de proponer a sus abanderados, no lo digo a título personal, sino que son comentarios de militantes azules que acusan al senador de querer darle madruguete a Julia Jiménez, imponiendo a sus cuates en prácticamente todas las posiciones. Lo que no se ha dado cuenta esta cofradía de preciadistas, es que la intención del coquimatlense es posicionar a sus alfiles con miras a la elección 20-21, donde quiere repetir como candidato a gobernador, pero antes, si se puede, pues una diputación federal pluri.

