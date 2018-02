Sociedad del conocimiento: Mapeo político en Colima

En el PRI, con Fernando Moreno, se desplaza políticamente al gobernador en turno de las decisiones de su partido, hecho histórico no solo para la entidad, sino en México. Moreno Peña es quien decidirá las riendas del PRI Colima, su futuro no se puede predecir, el licenciado, así como obtiene triunfo, también ha obtenido los fracasos más significativos para el PRI en la entidad.

Rogelio Rueda y la Secretaría General de ese partido, durante su estancia en la conducción del PRI, no hicieron la tarea. El exrector, con el control político de los priistas, prácticamente será quien decida los candidatos al 2021, si es que queda algo después del 2018. Es claro, su candidato no será ni Virgilio, mucho menos Romero. El licenciado Moreno, tiene un as bajo la manga.

El segundo partido que realmente tiene la fuerza política en la entidad y seguramente después del proceso electoral lo tendrán con más: el PAN. Acción Nacional Colima, desde décadas, está dividido, y pese a ello, en la jornada electoral le va bien, este próximo no es la excepción en sus diferencias. Tal seguridad tienen, que tendrán elecciones internas para elegir los candidatos locales.

El PRD sobrevivirá gracias a la oxigenación dada por la alianza “Por México al frente”, su ubicación puede ser penúltimo. El PT seguramente estará en la segunda fuerza en el estado, cuentan con un liderazgo. El tercer lugar, peleado entre el PRI, Movimiento Ciudadano, Morena, Verde Ecologista y Nueva Alianza. Morena tiene un gran problema, sus conflictos no saben manejarlos, muchos generales, casi nada de tropa. El último será para el PES.

EN LOS MUNICIPIOS

Si Yulenny fuera la candidata a la alcaldía por el PAN en Villa de Álvarez, seguramente los bonos de Héctor Magaña crecen, pero no serán suficientes para alcanzar el triunfo, mas no así los de Perla Vázquez, quien ocuparía el vacío que dejara Felipe Cruz, convirtiéndose en una seria contrincante.

En Colima, de igual forma, si Insúa es desplazado, el PAN pierde el control del municipio, mas no así el de Nueva Alianza (Roberto Chapula) y Morena-PT (Omar Magaña). Inclusive cada día es más visible que los ciudadanos de Colima y los priistas no están con la propuesta del PRI.

En Minatitlán será interesante cómo se manejan las cartas, puede ser ganada, por primera vez, por otra opción política. Ixtlahuacán será para los mismos, independientemente el partido que vaya. En Tecomán, será interesante, el PRI trae una excelente baraja, mas no olviden -los priistas- que Lupillo tiene lo suyo, de lo cual carecen.

En Comala cada día crecen más las posibilidades de los independientes, no les pierdan la vista. En Cuauhtémoc, el PAN-PRD puede retener la alcaldía, mas no la diputación. Manzanillo le favorece a Martha Sosa, difícilmente Virgilio la alcanzará; el PRI tendría que ceder su prioridad en la senaduría y diputación federal para que Mendoza gane el municipio.

Para reflexionar. En Colima se dice que están con Pepe Meade, mas no aparece mejor posesionado y con mayor autoridad moral para pedir el voto. ¿No le tienen confianza? ¿La lealtad e institucionalidad se paga de esa manera? El INE ha resultado un verdadero fiasco, el pueblo, a través de los memes, hace burla del organismo, texto como el siguiente circulan: “Los resultados ya están, solo falta que llegue el día de los sufragios”. Ya gravaron a pensionados y jubilados, ¿ahora van becarios? Lo que reciben es dinero.

Para despedirme. El SNTE en su VII Congreso Nacional salió fortalecido y en unidad, más de tres mil delegados de las diversas secciones en el país ratificaron a Juan Díaz de la Torres en la presidencia, excelente; el líder, pese a las adversidades ha tenido el conocimiento para sacar a la organización adelante. Nuestra congratulación a Guillermo Rangel por quedar en una cartera en el SNTE. Jorge Luis y su grupo hacen fuerte al PAN porque tienen lo que carece en el PRI: dinero.

