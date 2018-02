Black Panther: La predictibilidad de las sagas

Esta semana se estrenó Black Panter, la más reciente entrega del universo cinematográfico de Marvel rompiendo récords en preventa alrededor de Estados Unidos y siendo alabada por la crítica americana como uno de los mejores filmes dentro de ese mundo. La realidad, al menos en mi opinión, es muy diferente.

Primero lo positivo (porque hay muchos puntos a favor): La película se siente fresca. No sigue la fórmula habitual de Marvel, en sentido que abandona casi por completo el humor innecesario (hecho criticado de estas obras, y que se vuelve insoportable con el tiempo). No hay chistes en cada oración, y no todo lo que los personajes digan es una frase claramente diseñada para imprimir camisetas. Eso es bueno, pues Thor: Ragnarock ya había alcanzado el punto más alto en dicho estilo de humor. Alejarse del mismo es un paso adecuado.

Además, como todos los espectadores lo han dicho ya, es bastante relevante el que un personaje afroamericano interprete la cinta. No es la primera película de superhéroes con actores de color a la cabeza (ya existe Blade por ejemplo), pero es la más grande. El director también lo es, y la historia se enfoca mucho en la representación de este grupo social, atravesando temas fuertes y de alto interés político. En pocas ocasiones filmes hechos por Disney se meten en asuntos tan delicados.

La acción también es buena, hay una persecución a mitad del filme que se convierte en un espectáculo visual y auditivo con sus escenas rápidas y veloz edición. Las peleas entre villano y protagonista son muy buenas, y con consecuencias palpables.

Pese a todo ello, no puedo recomendar Black Panther. Sí, la película es entretenida y te puede distraer por dos horas, pero el argumento es simplemente absurdo. El plan del villano, si bien es empático debido a las experiencias que atravesó, se basa en que millones de personas sigan sus órdenes solo por una corazonada, y a partir de la mitad el filme se vuelve muy predecible, incluso formulado.

Hay un momento (cuando el héroe y el enemigo se enfrentan) que te permite ver todo lo que va a ocurrir delante, porque ya lo has visto decenas de veces en otras obras, y es tedioso, aburrido. Esto hace que la película pierda valor, pues el saber qué va a ocurrir antes que ocurra, y ver parte por parte todos los acontecimientos sin ninguna sorpresa te desconecta, provoca una desatención de parte del espectador que se vuelve irrecuperable, no importa cuántos efectos visuales sean mostrados en pantalla.

Además, el filme no se conecta en absoluto con el resto del mundo en que ocurre (lo que significa que no pasa nada que sea necesario ver con relación a Infinity War que se estrena este año) y las escenas post-créditos son quizá las peores que he visto en un trabajo de Marvel.

Black Panther es una obra impecable en el aspecto visual y auditivo, con grandes escenas de acción, pero que solo bastarán para entretenerte por dos horas o menos debido a su predictibilidad y simpleza. No la recomiendo excepto si lo que buscas es desconectarte del mundo por un momento, y no hay nada más en cartelera.

