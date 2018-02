Cruz Roja inicia Colecta Anual en Tecomán

Infoecos/Tecomán

El alcalde José Guadalupe García Negrete y el presidente del Patronato de la Cruz Roja, Alejandro Ayala Verduzco, presidieron el arranque de la Colecta Anual de la Cruz Roja, donde quedó claro que el beneficio de estos recursos regresa de muchas formas a la ciudadanía, desde un mejor equipamiento, capacidad de respuesta y capacitación al personal para dar una mejor atención médica.

Durante el evento, el coordinador estatal de Socorro de la institución en el estado Alejandro Palomares Vergara agradeció el apoyo incondicional que dijo han estado recibiendo de los tecomenses “los recursos que llegan a la dependencia se han convertido en herramientas activas de apoyo a quien lo requiere”.

Informó que actualmente dentro de los cursos que se generan para el personal, se está organizando uno de rescate en estructuras colapsadas, ello por la situación de riesgo que siempre tiene el municipio en cuanto a sismos “se busca tener un equipo de respuesta inmediata en caso de que se de una situación de esta naturaleza”.

Dijo que Tecomán se benefició con personal en un curso de atención a pacientes de trauma para reforzar las atenciones médicas

Por su parte, el alcalde José Guadalupe García Negrete afirmó que los tecomenses han sido testigos de la presencia del cuerpo de voluntarios de la Cruz Roja prestando auxilio en todo momento a aquellos que los necesitan, ya sea en la ciudad, en las carreteras, en domicilios particulares y siempre actuando de manera desinteresada en bien de la población en general.

“Uno nunca sabe en qué momento pudiera ocupar el auxilio y cuidados del personal de Cruz Roja, pero no debe ser ese el motivo que nos mueva para aportar a la colecta nuestro donativo, sino el garantizar la subsistencia de esta noble institución, que no cuenta con presupuesto gubernamental y no por ello escatima su entrega en la noble labor altruista que llevan a cabo día a día”.

Finalmente, Alejandro Ayala Verduzco, presidente de Cruz Roja Tecomán, todos formamos una fuerza con el único objetivo de salvar vidas, para seguir trabajando necesitamos de la solidaridad de la población, de nuestro gobierno e iniciativa privada”. También reconoció que desde el arranque de la colecta el año pasado, mes con mes han recibido el apoyo de gasolina y diésel por parte del ayuntamiento de Tecomán”.

Comentarios