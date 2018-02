Baúles: Cuando nos priizamos

No responsabilizo a los ciudadanos de su apatía, indolencia, indiferencia y desánimo. Ellos, con justa razón, están viendo los toros desde la barrera.

Nomás faltaba que, al paso de los años, desde que en la década de los 80, que vio llegar al poder político a gobernadores, alcaldes y legisladores de distinto sello al PRI, el escenario político se nos presentara con la expresión más común que corriente de “todos son iguales”.

Y no es para menos. Si vemos el escenario nacional, en los tres proyectos importantes hay de todo, si nos atenemos a las listas plurinominales a escaños en el Senado y en San Lázaro. Se trata, en esencia, de ganar a como dé lugar -votos, votos, votos-, así, en las pluris de los tres proyectos vayan personajes impresentables, por su oscuro pasado de corrupción. Total, si mueven cientos o miles de votos, lo que menos importa es lo que hicieron en el pasado y lo que puedan hacer cuando tengan poder, nuevamente.

Pero en el ámbito local no cantamos mal las rancheras. Un amigo que estuvo en una reunión partidista, hace un mes, para comenzar a definir perfiles de candidaturas, en un partido que no es el PRI, me decía que observó a los presentes, cuadros de primer nivel, que no podían ocultar la codicia en sus ojos. “Se acabaron los ideales. Ahora se trata de ver qué raja se le saca a la democracia”. Las consecuencias las vemos, a diario, en escándalos mediáticos con personajes que andan viendo cómo logran colocar en la palestra de posiciones políticas a los hijos, los compadres, las parejas sentimentales y todo lo que caiga… ¿Si no es ahora, cuándo? ¿Y si no es en México y Colima, dónde?

Vale advertir desde ahora: el origen de las candidaturas, es decir, la forma de cocinarlas, termina por llevar al poder a personas que lo ejercen con mezquindad, de manera pusilánime y con una gran dosis de egoísmo y, por ende, ausencia de solidaridad; déspotas, para decirlo en otras palabras.

Finalmente, los problemas van acumulándose, como la inseguridad y el desempleo. Y los gobernantes con perfil como el descrito líneas antes, acaban por ser, también, un problema de gran dimensión.

Si algo quería el PRI, es que los ciudadanos se convencieran que la corrupción y la ambición no sólo se da entre ellos.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

LUZ VERDE EN PAN Y PRD. En esta semana el PAN y el PRD, en sus oficinas nacionales, definirían nombres a ocupar los espacios en la coalición Por Colima al Frente. Se esperan más gritos y sombrerazos en el blanquiazul; veremos que la cosa no sea así en el PRD, donde gente morelense de Graco Ramírez dio la nota nacional de la trifulca a sillazos.

¿Y AHORA QUÉ HARÁ NACHO? No es cualquier callejón sin salida en el que se metió el gobernador Ignacio Peralta, cuando dijo tener una lista de empresarios que lavan dinero en Colima. ¿Cuál es el siguiente capítulo de este drama colimote de la inseguridad?

