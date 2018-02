Camino Real

En la precampaña electoral por la Presidencia, los aspirantes se dirigieron, en teoría, a los electores internos, es decir, a los delegados de los partidos que los elegirían como sus respectivos candidatos. Esa etapa terminó con los saldos ya conocidos, pero yo me sigo preguntando cómo hacerle para que -en la próxima, porque en ésta ya no hay tiempo- las precampañas solo las oigan los delegados de los partidos, y que los demás ciudadanos quedemos a salvo de las avalanchas de burradas. Y creo que estaría fácil: que el INE disponga que las dichosas precampañas se hagan en actos internos, exclusivamente con la gente de los partidos, y no a los cuatro vientos y con profusión de los medios de comunicación, para así evitar daños colaterales a población abierta. Porque, digo yo, a los no militantes ¿qué nos importa qué digan o a quién elijan los partidos? Pero luego ¿no nos estaríamos comiendo las uñas por saber qué dijeron los aspirantes?, ¿no nos estaríamos muriendo de angustia por saber cuántos descontones se dieron a sillazos en las convenciones de los partidos? ¿Qué le dijo sutanito a perenganito? ¿Cómo les mentó sutilmente la madre el precandidato equis a sus similares? En fin, parece que las precampañas son un mal necesario y, por otra parte, el INE tiene un chingo de dinero para darles a los partidos y candidatos para que, al grito de síganme los buenos -o si se quiere bajo el influjo de la flatua de Hamelín-, se vayan alegremente por el país a recorrerlo de arriba abajo, de allá para acá, de aquí para allá, de costa a costa y de frontera a frontera, malgastando el billete a manos llenas, al cabo los mexicanos somos rebuenos para pagar impuestos y si los penitentes sobran para pagarle a Hacienda hasta la risa, no son menos los pejes y demás fauna depredadora para gastárselo alegremente.

MESÓN

Entre tanta basura que traen las redes sociales, algo es rescatable… Vea lo que escriben internautas respecto a una nota que refiere que Andrés López Obrador irá a los estados del norte del país a tratar de conseguirse la simpatía de los empresarios de allá para su causa… Dice uno: “Ha venido dos veces el año pasado. Sé que las dos veces le han pateado el viejo trasero. En el norte ni te arrimes, viejo decrépito. 7 % en las últimas votaciones, 2% en algunos municipios”… Otro: “Eso iba a comentar, ha ido infinidad de veces al norte y ahí no apantalla un huevón… menos en Monterrey aunque se afane Thatiana pintándolo como pacífico y luchador sexual, digo social”… Uno más: “Les va a prometer que no les cobrará impuestos, a los narcos que los perdonará y acabará con la policía, a los pobres que acabará con los ricos, a los ateos que acabará con la iglesia, a los mochos les garantizará el reino de los cielos, a los ninis holgazanes les dará para mantener sus vicios, a los que odian la corrupción que acabará con ella, a los corruptos los hará senadores, secretarios de Estado, burócratas, etc… El promete lo que quieras oír”… Más: “Pero en los estados productivos sólo irá a perder el tiempo”… Y uno más: “¿A los empresarios que les prometerá que no tengan ya?… ¡Órale!… ¡Arrieros somos!

