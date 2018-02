Califican de compleja la situación de Cendis

Infoecos/Colima

El gobernador Ignacio Peralta Sánchez reconoció que el problema de falta de recursos que enfrentan los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) Tierra y Libertad es complejo, ya que no se programaron partidas en el presupuesto estatal para transferírselas.

“Este es un tema que traigo en agenda y me preocupa, es un problema de recursos, recursos que el Gobierno estatal no programó, que no presupuestó y por ello sería imposible poder realizar la transferencia”, reconoció.

“Es una situación muy compleja; honestamente no tenemos el recurso, no se programó, para nosotros sería muy difícil, prácticamente imposible poder generar ese recurso porque no se tiene programado, no se planeó en esos términos”, explicó.

Indicó que lo preocupante es que sin estos recursos se podría afectar a una cantidad muy importante de niñas y niños que asisten a la escuela y se están formando en los Cendis, situación que lo motiva a buscar una solución.

“Es un tema que lo traigo en agenda, pero el poder hacerle una transferencia mensual de esa cantidad (más de dos millones de pesos) a los Cendis, pues no es la solución porque no tenemos el recurso”, admitió.

Bajo estas condiciones Ignacio Peralta expresó su preocupación porque el tema de no autorizarle recursos estatales a los Cendis no se politice, sobre todo en el marco del proceso electoral que está por desarrollarse, sobre todo porque la administración de los mismos está en manos de un partido político.

“Principalmente por un acto de responsabilidad con los niños, con la educación, ahorita lo importante es que esos niños que no se queden a la deriva, en un año trunco, buscarle una salida y resolverlo de manera estructural”, expresó.

“Estaré platicando con el Secretario de Educación Pública a nivel federal sobre esta problemática para ver cómo la resolvemos y seguramente es una problemática que también está (presente) en otras entidades federativas”, concluyó.

EVASIÓN FISCAL

Sobre las acciones que su administración realizará para evitar la evasión fiscal, Ignacio Peralta mencionó que se continuarán las actividades que hasta el momento se han efectuado conforme a los convenios de colaboración y cooperación que se tienen con el Gobierno federal en la materia.

“Nos interesa y hay que decirlo, que se incremente la recaudación, pues en la medida que la recaudación aumente, las fórmulas de distribución de las participaciones benefician a Colima y con ello tendríamos acceso a más recursos. Estaremos haciéndolo en el marco de la ley y, sobre todo, también en coordinación con las autoridades fiscales a nivel federal”, acotó.

