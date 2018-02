Julio Anguiano niega falsificar firmas en renuncia de priístas

Infoecos/Tecomán

El aspirante a la candidatura para la Alcaldía de Tecomán por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Julio Anguiano Urbina, señaló que las acusaciones del PRI sobre que se falsificó una firma de este partido en la renuncia de un militante son falsas.

El PRI Tecomán señaló a Julio Anguiano de falsificar la firma de su militante Óscar Suazo Cruz, quien anunció que presentaría una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra Julio Anguiano, Roberto Pérez y César Alejandro Espinoza.

Acompañado del abogado Roberto Pérez y de Carlos Gariel Padilla, enlace de Morena en el municipio, Julio Anguiano denunció que el día de la entrega de renuncias masivas en el PRI, Óscar Suazo no se encontraba en las instalaciones del partido.

“La acusación es infundada, que no tiene lógica porque además no es cercano a nuestro equipo: no conocemos ni sus datos completos, mucho menos su firma como para querer falsificarla”.

Anguiano Urbina recordó que la firma masiva de las renuncias se hizo de manera pública y abierta, minutos antes de ser entregadas al PRI.

Señaló que esta situación podría tratarse de una treta política, debido a que además de esta presunta denuncia, el Revolucionario Institucional sigue mostrando a Julio Anguiano como militante de este partido, pese a que éste renunció al mismo.

En rueda de prensa, mostró en una lap top y desde el portal del PRI que continúa siendo militante de este partido, junto con el abogado Roberto Pérez, quien también apareció como parte del PRI, pese a su renuncia: “es grave la conducta con la que se conduce la dirigencia del PRI”, señaló el abogado.

“Dónde queda la seriedad, dónde queda el profesionalismo con el que según se han venido manejando”, culminó Julio Anguiano.

