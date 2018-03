Cuánto pandillerismo tenemos

Como el PANDILLERISMO es un problema de conducta. Todos somos responsables de esa maldad tan grande que actualmente tenemos, pues la sociedad es como la hacen las personas que la forman. Nuestro país es como lo hacemos. Quitemos críticas y culpabilidades. Delante está la verdad, lo real. Culpabilidades, comentario y críticas, en nada ayuda.

Las condiciones psicosomáticas del hombre y la influencia del ambiente, producen maneras que condicionan el desarrollo psíquico de las personas y si son malas originan problemas de personalidad; si el ambiente es corrupto, se originan problemas de conducta. Esto hace que en la sociedad se tengan personas temperamentales y convenencieras; se desordena la sociedad con violencia, hurtos y delincuencia; porque así son las familias, las escuelas y la vida social.

Tengamos cuidado ante nuestra conducta en tanto que se tiene de alcance social. Problemas que les llamamos antisociales y delincuentes. La sociedad es responsable, en parte, de esta delincuencia. Lo primero que nos debemos preguntar es ¿cómo puedo ayudar? Veamos los graves problemas que actualmente tenemos: en los hombres se tienen fugas y robos, ausentismo escolar, delitos contra personas; en mujeres, vagabundeo con prostitución y hurtos.

Actualmente llamamos delincuente al que comete delitos que competen a la autoridad judicial. Tengamos en cuenta que se hacen por inadaptación familiar, social y escolar; es fuerte la influencia que ejercen grupos de delincuentes. Para ayudarles, tengamos presente a personas, familia y comunidad. Primero, investiguemos las causas: no pueden ganarse la vida de otra manera los delincuentes en grupo, son deficientes intelectualmente, interviene la economía social; generalmente son inestables, desordenados en su personalidad y tienen retraso escolar; casi todo inició con una amistad con otro delincuente, luego se forman bandas de conducta antisocial.

Los delincuentes son pobres económica y moralmente, incapaces de subsistencia y forman grupos numerosos; frecuentemente hay lacra de delincuencia en los padres de familia; las relaciones familiares son negativas, desintegradas o irregulares; muchos provienen de grupos concubinarios o de familias destruidas.

Por eso se han formado muchos grupos delincuenciales en nuestra sociedad. Estamos desorganizados socialmente y se tienen muchos jóvenes tarados; las pandillas tienden a organizarse en las industrias, en familias moralmente abandonadas y desacomodadas; a la calle la convierten en hogar de estos grupos. Tres meses estuve en Los Ángeles estudiando inglés, mi profesor me estimaba y me llevó en su carro a ver esto de las pandillas: en una calle abundaban los homosexuales, dos cuadras arriba los rateros, dos cuadras arriba lesbianas, dos cuadras arriba los que vendían diferentes drogas; no debía estacionar su carro. Así están los países, y nosotros “no cantamos mal las rancheras”.

Las pandillas se convierten en escuelas donde aprenden el concepto de la vida, exponen y responden a sus dudas, crean sus juicios morales. En muchas ciudades, grupos callejeros. En una sociedad así se crean grupos como deportivos, luego vienen robos para sus fines, luego desorden según lo que reciben, compensaciones y ayudas, represión y persecución.

Los pandilleros, sálganse de esos grupos; resuelvan sus problemas; inicien trato amable. La mayoría son sentimentales y agresivos, cuando el trato es hiriente, urge que tengan en cuenta que están en un grupo en desarmonía, como las fieras en el bosque. Con medidas jurídicas o represiones, te sucederá como cuando golpeas un perro bravo, muerde el palo y la cadena. Se ocupa dar la mayor orientación posible a los padres de familia, no únicamente regañarlos y pedirles dinero; resolver la desintegración familiar. He tratado esto con universitarios de más de 20 años y su papá ya está con otra mujer y tiene hijos, su mamá con otro hombre y tiene hijos, él vive con sus abuelitos, debe trabajar para sostenerlos y sostenerse. Lo bueno, muchos aceptan la verdad y quieren llegar a valer. Urge combatir el pandillerismo. Pero, mejor me callo: no me vayan a decir como un superior que tuve: “¿Quién te está preguntando?”.

Comentarios