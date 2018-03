Preocupante que existan comunicadores que utilizan sus espacios de expresión para atentar, atacar o difamar a sus colegas sólo porque no coinciden ideológica o políticamente con ellos. La visión e interpretación que cada persona tiene de un hecho, depende en mucho en las circunstancias de su lugar de nacimiento, temporalidad, formación, experiencias de vida e incluso condiciones de alienación.

Es por eso que es reprobable que quienes tienen su interpretación particular de la realidad que vivimos, utilicen su espacio de privilegio para atentar contra aquellos que no coinciden es su visión. Suficientes son las condiciones económicas paupérrimas y laborales de alto riesgo que tenemos que soportar los periodistas, como para que entre los compañeros del gremio optemos en descalificarnos, difamarnos e insultarnos.

Desde el Ecos de la Costa hacemos un llamado a todos nuestros columnistas a que se apeguen al Código de Ética y, además, respetar la labor de todos y cada uno de nuestros compañeros del gremio, les guste o no su interpretación periodística. No toleraremos ninguna descalificación, ni siquiera aquellas que no llevan dedicatoria, pues va en detrimento del ejercicio periodístico que realizan nuestros colegas todos los días, quienes, de nuestra parte, tienen toda nuestra admiración y respeto. Sí a la pluralidad, no a los totalitarismos.

Comentarios