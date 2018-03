Magistrados electorales y TE

Ahora que estamos en proceso electoral, vale la pena voltear a ver quién cuida que la contienda electoral sea buena para la democracia, pues les diré, en principio, en el proceso, todo ciudadano ejerce su derecho humano al sufragio, a emitir su voto, el día de la jornada electoral; en un ejercicio de preguntas a cualquier persona –haga el ejercicio usted-, si conoce, ¿qué institución del estado protege que su voto sea libre?, ¿quién garantiza que las elecciones sean transparentes, limpias, de propuestas democráticas? es más, si las campañas realmente ayudan a los ciudadanos a saber elegir por qué candidato o partido votará. La respuesta es poco, muy poco alentadora.

Para este fin, el sistema electoral desde hace más de dos décadas, creó a los tribunales electorales, tanto federales como locales, estas dos instituciones integradas por jueces electorales, aunque ha pasado mucho tiempo, hoy todavía no se consolidan, se ha hecho un esfuerzo para hacerlos independientes, pero no se ha podido del todo, ya hay muchos reclamos, incluso la propia autoridad federal ha exigido que se liberen a los tribunales electorales, ya que de no hacerse, no le sirven al país, no le abonan como debiera a la democracia; hay vicios en su integración, en su presupuesto, en que no aplican realmente el derecho electoral, en muchos casos es a capricho, a discreción, en fin, una serie de temas que los TE deben superar para que la sociedad confíe en ellos.

En el caso del estado de Colima, el TE se integra por tres magistrados numerarios y dos supernumerarios, cada uno tiene funciones específicas en la ley, pero los últimos actúan en apoyo al presidente, y así en otros estados, los cinco son jueces electorales y deben trabajar en pro de la democracia.

¿Y qué tiene de especial mi comentario? Bueno, que para que la democracia funcione en favor de la sociedad, debe haber instituciones fuertes y eso depende de que quienes hacen la ley y crean una institución, deben de dotarla de lo necesario, para que quienes la integren den buenos resultados, pero ¿qué pasa cuando ponen al amigo, al compadre, al familiar del político, al que aplica la ley a discreción, al que no lo hace pensando en que la sociedad tiene el derecho a tener jueces justos, etc.? Ya lo sabemos, la institución se vuelve disfuncional, eso no es lo que dice la Constitución, nuestra Carta Magna señala que los tribunales deben ser expeditos, imparciales, e integrados con jueces probos, honestos y que apliquen la ley para hacer justicia, pero esto, en el sistema electoral no se ha completado, los TE deben resolver toda controversia electoral conforme a la justicia, siempre en favor de la sociedad, porque detrás de ésta está la democracia y sin democracia se genera una violación a los derechos humanos de todo un pueblo y hace que un proceso electoral no sea el mejor medio para elegir a los mejores candidatos, que finalmente nos representan, y la consecuencia, es, que con el tiempo el país se vuelve un caos.

¿Qué se tiene que hacer? Lo primero es que la sociedad exija, que se una y que reclame cuando vea que una institución falle. En todos los TE del país se publican las sentencias y el actuar de sus integrantes, todas sus sesiones son grabadas y se publican los perfiles de todo su personal, hay que leerlas y señalar las fallas y por qué no, también sus aciertos, reconocer a quienes trabajan bien y al quienes no, exigirles que lo hagan, a esto se le llama rendición de cuentas.

Un TE debe garantizar la democracia en su estado, y el federal, en el país. Le pregunto: ¿cómo andamos en democracia? Si la respuesta es negativa, es que necesitamos trabajar más y los resultados tienen que verse, tienen que ser visibles por cualquier persona, y si fuere positiva, entonces vamos bien en justicia electoral, usted juzgue.

Próximamente emitiré comentarios a algunas sentencias de tribunales electorales.

