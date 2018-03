Sociedad del conocimiento: Por México al Frente vs Juntos Haremos Historia

El que se hayan integrado a la campaña de Pepe Meade, Manlio Fabio, Carolina Viggiano, Beatriz Paredes, René Juárez, Mariano González, Osorio Chong y Humberto Villanueva, los primeros cinco como coordinadores de circunscripciones, no es gratis, el candidato de Todos por México durante la campaña no subió como esperaban y tal como va, dejarían la lucha sólo entre Ricardo Anaya y López Obrador.

La radiografía nacional se refleja en la entidad, si en este momento fueran las elecciones, los resultados serían los siguientes: Armería estaría entre Por México al Frente (PMF) y Juntos Haremos Historia (JHH); Colima, PMF y Partido Nueva Alianza (Panal); Comala, PMF o independientes; Coquimatlán, Cuauhtémoc, PMF; Ixtlahuacán, histórico con JHH; Manzanillo PMF; Minatitlán, también histórico con JHH; Tecomán, único municipio que será duramente peleado por las tres alianzas, y Villa de Álvarez, entre PMF y JHH.

Estos resultados pegarán duro en las demás candidaturas: senadores, diputaciones federales y Presidencia de la República, por lo tanto, la alianza Todos por México necesita recuperar liderazgos priistas, máxime con los golpes asestados por varios funcionarios estatales a priistas y a la clase trabajadora.

El único que se ha incorporado en Colima es Moreno Peña, mas faltan dejar de excluir con quienes no comulga, será una buena receta para que puedan obtener mejores resultados, máxime que dejen de perjudicar por lo menos de aquí a las elecciones en sus percepciones a la clase trabajadora, deben tomar modelos como los que están llevando a cabo desde el Gobierno federal.

En el CEN del PRI han empezado a comprender que prescindir de los viejos lobos de mar del priismo –también llamados dinosaurios- y centrar los reflectores en la imagen del candidato ciudadano y apartidista, no ha contribuido en la campaña de Meade, sino todo lo contrario, por ese motivo, las incorporaciones son retomadas como positivas.

EL LAVADO DE DINERO

Desde el periodo de una exprocuradora en Colima, la encargada denunció el lavado de dinero por parte de algunos empresarios, en ese tiempo de quienes tenían algunos lotes de vehículos. La funcionaria fue duramente criticada, satanizada por hablar de una realidad, no se puede tapar con un dedo el sol.

El tiempo dio la razón a la exprocuradora, desde esa fecha ha sido noticia los atentados y homicidios de personas vinculadas a este ramo, dentro de la propiedad, en sus hogares o donde los encontraran los sicarios. ¿A los ciudadanos de Colima les preocupan los asesinatos? No, debido a que éstos están debidamente focalizados.

Lo preocupante, estamos perdiendo la capacidad de asombro, lo tomamos como algo cotidiano, tal como lo expresaron algunos tecomenses a un medio nacional. Quienes están preocupados, exigen y reclaman a la autoridad intervenir, más cuando los encargados hablan y explican la verdad, se ofenden y agreden.

La mejor forma para visualizar la falta de estrategia contra el narcotráfico es notorio en Colima, desde hace un mes llegaron las fuerzas de seguridad federales en apoyo. Los homicidios y atentados, en vez de bajar, permanecen. Las labores de revisión, patrullaje que realizan por diversos puntos del estado, los colimenses no lo ven bien, espantan no a los delincuentes sino a los ciudadanos.

Es lógico, las fuerzas castrenses no están preparadas para labores de inteligencia, están educados en la disciplina y en el actuar. Los ciudadanos coinciden que la federación está perdida en esta área.

Para despedirme. Un agradecimiento a sicarios y bandas por no meterse con los ciudadanos y quienes no viven de la delincuencia. El PRI prepara sus mejores cartas para el Congreso: Osorio Chong, Claudia Ruiz, Manlio Flavio, Beatriz Paredes, Rosario Robles, Gerardo Ruiz y Emilia Gamboa, de no ganar la Presidencia, el próximo Ejecutivo federal forzosamente tendrá que cabildear y negociar para sacar sus iniciativas.

