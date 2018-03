Aprueba El Congreso Reforma a la Ley de Seguridad Pública

Las prestaciones extraordinarias en caso de muerte a las que ya tienen derecho los familiares de los integrantes de las corporaciones policiales, también las tendrán los de las personas que desarrollan transitoria y provisionalmente actividades de seguridad pública.

Luego de que en votación unánime el Congreso reformara la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, los elementos de seguridad pública que temporalmente realizan labores policiales sin ser parte de las instituciones, sea porque aún no cursan o no han aprobado los exámenes de control y confianza, disfrutarán de los beneficios de la seguridad social y las prestaciones económicas consideradas en el presupuesto de egresos correspondiente.

Además de esas prestaciones, se otorgarán beneficios extraordinarios en caso de muerte, como sucede con los que sí forman parte de las corporaciones policiales.

La reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, iniciada por Santiago Chávez Chávez, será aplicable para todas las instituciones de seguridad pública, tanto estatal como municipal.

Chávez Chávez recordó que ante la insuficiencia de aspirantes calificados para integrar las instituciones de seguridad pública, las corporaciones policiacas asignan, transitoria y temporalmente, elementos que aún no aprueban los exámenes exigidos de control y confianza.

Mencionó que hasta antes de la reforma, esos elementos asignados de manera temporal a tareas de seguridad pública, carecían del beneficio de derechos que protejan a sus familias en el caso de la pérdida de sus vidas o a ellos mismos si resultan con lesiones que afecten su salud.

“Al no ser considerados elementos de seguridad pública, las actuales hipótesis legales no los tienen regulados como tales, y por ello no pueden ser objeto de estas prestaciones sociales indispensables para ellos y sus familias”, señaló Santiago Chávez.

Finalmente, insistió en la necesidad de proteger a los elementos policiales que aún no son calificados como tales y que eventualmente resulten dañados en su vida o salud, durante actividades y operativos implementados por la autoridad de seguridad pública que se lleven a cabo para proteger a la comunidad.

