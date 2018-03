Se mantiene el flujo de extranjeros en la UdeC

Infoecos/Colima

A pesar de la mala imagen que tiene el país en el exterior por la situación de inseguridad que se enfrenta, la UdeC mantiene vigente el flujo de estudiantes extranjeros en sus aulas, a diferencia de otras universidades del país.

Genoveva Amador Fierros, directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica de la UdeC, confirmó que la institución ha mantenido un incremento progresivo de estudiantes extranjeros, lo que ha contribuido a construir espacios multiculturales en las aulas universitarias.

“Afortunadamente la UdeC no tiene este problema, pero por ejemplo, el año pasado, 450 de nuestros estudiantes salieron y casi 400 llegaron, de los cuales el 95 por ciento de los matriculados provenían de fuera del país”, manifestó.

Indicó que en el 2017 en la UdeC estuvieron inscritos estudiantes provenientes de 33 países, de África, Australia, Europa, América Latina, América del Norte y Asía, principalmente de China, Japón, Malasia, Corea y Tailandia.

Mencionó que paralelamente tampoco ha bajado el flujo de estudiantes colimenses que cursan sus estudios en el extranjero, aunque por la misma situación, se ha procurado no permitir que los colimenses realicen estadías en países en conflicto social o guerra.

“Si no es una situación de guerra no ponemos ningún obstáculo porque en este momento el mundo entero está enfermo de violencia, no hay un espacio que se salve, de manera que lo que hacemos es echar a andar los protocolos de seguridad que ya publicó la UdeC”, mencionó.

“Hacemos recomendaciones tanto a estudiantes que salen como a los que llegan; tenemos un buen sistema de comunicación, tanto con el estudiante de forma directa como con la universidad socia, para asegurarnos por si algo sucede como un incidente o una situación que ponga en riesgo la seguridad de los estudiantes lo sabríamos de inmediato”, garantizó.

