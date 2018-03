Denuncian plagio de Anaya en toma de protesta

Ciudad de México.-

Durante su toma de protesta como candidato presidencial, Ricardo Anaya plagió los discursos de dos reconocidos expertos internacionales, Tony Seba y Peter Diamandis, de acuerdo con un video compartido en la red social Twitter.

Bajo el hashtag #AnayaPlagia, usuarios de Twitter han compartido el video que denuncia: El que plagia es porque no tiene nada original que decir. Anaya plagia porque no tiene nada original que decir y no tiene ética.

De acuerdo con el video, se observa que durante su toma de protesta como candidato en febrero de 2018, Ricardo Anaya plagió parte de la ponencia que impartió el escritor y analista Tony Seba en 2016.

Se pueden apreciar las mismas fotos y palabras al referirse al crecimiento en el número de vehículos en la ciudad de Nueva York y también sobre cómo la compañía Kodak pasó de lograr un récord en ventas a la bancarrota.

Lo mismo ocurre al poner un ejemplo de tecnología, que se observa forma parte de una ponencia que impartió en 2016, el co-fundador y presidente de la Fundación X-Prize y reconocido futurólogo, Peter Diamandis, como se muestra en el video.

Entre los usuarios de Twitter que compartieron el video se encuentra el ex presidente Felipe Calderón y la periodista Fernanda Familiar.

