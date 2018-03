Realiza Cedefu acciones para fortalecer autoestima de estudiantes

Infoecos/Manzanillo

En días pasados, el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (Cedefu), que dirige Alicia López de Hernández, organizó la conferencia “Derrotando al terrorista interior”, en voz del psicólogo y terapeuta José María Velázquez.

Este evento se realizó en el Centro de Tecnología Educativa del campus El Naranjo, Manzanillo, con la asistencia de estudiantes de todos los planteles de la delegación. Formó parte de las acciones realizadas por el Cedefu con el objetivo de impactar positivamente en el desarrollo académico y personal de los estudiantes.

Además, el expositor tomó como tema medular la autoestima, que depende –dijo- de dos parámetros, entendidos como el qué se disfruta hacer y el qué se ha hecho para ayudar a las personas.

En la charla se abordaron también temas relacionados con los tipos de inteligencia, desarrollo y relaciones personales, manejo y control de emociones y comunicación interna. Además, realizaron una dinámica de autoestima para reconocer dichos parámetros.

De igual forma, el psicólogo resaltó que la voz interior es la fuente de motivación para alcanzar, o no, las metas o los objetivos, y que por eso las personas no deben insultarse a sí mismas: “Si quieres cambiar, cambia tú, no te insultes y trátate bien desde ahora”, dijo para finalizar José María Velázquez.

Comentarios