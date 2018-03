Sociedad del conocimiento: 4 y 8 de marzo

Ayer el PRI festejó su 89 Aniversario de su fundación en Zacatecas, siguiendo los mismos protocolos instaurados desde 1989 cuando gobernaba nuestro país Miguel de la Madrid. El Ejecutivo federal no asiste a este evento para dejar la gloria al nuevo ungido, en este caso Pepe Meade.

Priístas, senadores, legisladores y gobernadores de diversos puntos de la República Mexicana pertenecientes a este partido, se dieron su tiempo para asistir. La sociedad estuvo atenta al principal discurso: “el del candidato”. No se planteó una nueva estrategia, pero sí resaltó la importancia que tienen los priistas para su triunfo, así como los partidos que lo acompañan en la coalición Todos por México.

No es gratis que el evento sea observado por la población, basta con recordar que la historia del México de hoy no puede ser contada sin el PRI, guste o no, gobernaron bien o mal, pero de manera ininterrumpidamente por 70 años.

Por 12 años estuvieron exiliados de Los Pinos, vivieron en la oposición, ascendieron en la primera década del siglo XXI para terminar de finiquitar y retroceder a conquistas logradas a través de este partido (como son el sistema educativo, salud, Pemex y CFE, por citar), que fueron y han sido los principales instrumentos para el crecimiento de México durante el siglo XX.

Su aniversario 89 estuvo cubierto por una nube negra, viven la peor crisis de su historia, arriba de la 1988 -donde fueron acusados por Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier de su triunfo con base en un fraude electoral-, o la del 2000, donde perdieran por primera vez la Presidencia de la República y se dieron la alternancia.

El priismo llega a una conmemoración triste, están lejos de sus bases, lejos de la gente y sus necesidades, sin defender las causas ciudadanas o trabajadoras, con riesgos de perder una elección presidencial en el próximo proceso electoral y quedando en un tercer lugar.

Pese a ello, el PRI, de nueva cuenta ayer mostró su músculo, no debiera ser ignorado, tiene todo para poder llegar al poder, no están muertos, han demostrado que pueden levantarse y ganar, máxime porque no ha llegado el día de las elecciones y pueden dar una sorpresa.

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Por el número de mujeres víctimas este año en Colima, pareciera que es alarmante, mas no es así, el número de agresiones es tan lamentable como el de los varones, se nos olvida que en el crimen organizado damas y niños son vistos de la misma manera que un hombre. En este punto la autoridad se encuentra amarrada de manos.

El número de damas violentadas es mayor cada año, producto de la oportunidad que tienen en la entidad de manifestarse y denunciar, en los hechos tal pareciera que no bajara, mas creo que no es así, más bien su razón de ser es que ahora lo declaran, cuando antes ni esa oportunidad se les daba por ley.

Otra situación que se da, ésta sí es grave, día con día crece el número de mujeres que bajo el amparo de las leyes que las protegen, están lastimando, violentando y agrediendo a muchos varones, pero fundamentalmente lo más triste, abandonan y agreden a sus hijos, bajo el pretexto de que tienen que vivir de manera libre y hacer lo que quieran, este punto crece en Colima.

En esta fecha que está por conmemorarse, más que buscar más leyes o dinero para programas, debieran aplicar los que ya tienen, poner a trabajar al personal. Quienes protegen, así como encarcelan a un varón, debiera darse un seguimiento a cada de las mujeres violentadas o agredidas para que puedan integrarse a la vida de la comunidad de manera armónica e integralmente y no dejarlas en el abandono, por lo que muchas tienden a la depresión o al libertinaje, tal como lo hacían o hacen muchos hombres.

El Gobernador, en este terreno, las ha fortalecido, sólo faltaría exigir que quienes estén al frente, se conduzcan de manera digna y apliquen la ley tal como está marcada, protegiendo a las mujeres, máxime cuando sean menores de edad.

Comentarios