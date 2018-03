El Canelo da positivo por clembuterol

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez dio positivo por niveles bajos de clembuterol durante su preparación de cara a la segunda pelea contra Gennady Golovkin que está pactada para llevarse a cabo el próximo 5 de mayo en Las Vegas. La promotora de la pelea, Golden Boy, señaló que los exámenes arrojaron un resultado positivo con niveles mínimos de la sustancia, e informó el resultado a la Comisión Atlética del estado de Nevada, así como al promotor de GGG, Tom Loeffler.

“Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había pasado. Me someteré a todas las pruebas que me piden para aclarar esta situación embarazosa y confío en que al final la verdad prevalecerá”, señaló Álvarez.

El clembuterol es un fármaco con efectos anabolizantes, utilizado comúnmente para aumentar el tejido graso y la masa muscular en ganados; por ende, el afectado puede adquirir dosis ínfimas de clembuterol a través del consumo de carne y no premeditadamente.

El medicamento también se aplica como tratamiento de enfermedades respiratorias, tales como el asma, por su efecto broncodilatador. La Agencia Mundial Anti-dopaje la tiene incluida en la lista de sustancias prohibidas para cualquier competidor profesional en el orbe.

