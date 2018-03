Un ejercicio para que avancen los derechos de las mujeres

La mujer, hasta la fecha sigue siendo discriminada en todos los aspectos, en realidad no hay igualdad de oportunidades entre los géneros, a pesar de que contamos con la ley que obliga a que sea así, pero como casi siempre, no se respeta; desde 1945 la Organización de Naciones Unidas estableció el pacto para respetar la igualdad entre hombres y mujeres; hasta la fecha, no se ha logrado llevarlo a la práctica real.

En la última década, -las mujeres cuando menos en nuestro país- han logrado unirse y han avanzado significativamente, según estudios de diferentes organismos sociales, especialmente de mujeres, avanzará exponencialmente en menos de un lustro, qué bien por ellas y qué bien por el país, pues más del 50% de nuestra población son mujeres.

Esto, ha sido a consecuencia del empuje que han hecho las mujeres agrupadas, ellas, exigen participar en condiciones de igualdad de los hombres en política, en organizaciones civiles, actualmente en las oficinas públicas y también lo están haciendo en las oficinas privadas, piden que se les tome en cuenta de forma igualitaria para desempeñar cargos públicos y en poco veremos, más igualdad en este sentido.

Para poder avanzar rápidamente, hay que establecer en la Constitución, que en todas las instituciones públicas y privadas contraten por igual número de hombres y mujeres, ¿para qué? Pues para que todas las autoridades; llámese Congreso de la Unión, Ejecutivo federal, gobernadores, Congresos locales, Poder Judicial federal y local, lo hagan, porque de otra forma, va seguir pasando el tiempo y las mujeres van a seguir rezagadas en cuanto al respeto de sus derechos.

Si queremos avanzar, debemos poner este derecho fundamental de igualdad, en los primeros artículos de la Constitución y no nada más se haga en materia política, es mejor que esté en la Constitución para que todas las autoridades, por importante que sea, lo respete; si lo logramos, veremos en corto tiempo que la mitad de ministros de la Suprema Corte y la otra de ministras, será igual y así sucesivamente en todas sus oficinas del Poder Judicial, lo mismo debe verse en los sistemas de justicia local, en los Congresos y en las oficinas del Poder Ejecutivo; ¿porque se lograría esto? simple y sencillamente, porque está en la Constitución como un derecho humano expresamente, pero si no se hace de esta forma, seguiremos en el dilema y en el debate para alcanzar esa igualdad, si se pone en la Constitución, ninguna autoridad le podrá sacar la vuelta.

Ojalá y en honor al Día Internacional de la Mujer, se fijen mejores estrategias para hacer igualar los derechos entre hombres y mujeres.

http://angelduran.com/libros.php

Comentarios