Abogados repudian toma de instalaciones del TAE

Infoecos/Colima

Dirigentes de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados se pronunciaron en contra de las acciones realizadas el pasado miércoles por parte de los integrantes de la Federación de Sindicatos de Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, encabezados por Audelino Flores Jurado, quienes cerraron el acceso de las oficinas del Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) y exigieron que el líder sindical “sea sometido al imperio de la ley”.

El delegado en Colima de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), Mario García Solórzano, señaló que “repudiamos enérgicamente la actitud asumida por Audelino Flores Jurado contra el Tribunal de Arbitraje y Escalafón el cual está debida y legalmente establecido”.

Indicó que “es totalmente falso lo que este señor (Audelino Flores Jurado) llegó a gritar y a manifestar en la calle, lo único que relama es la tardanza de los juicios”.

García Solórzano aclaró que “la tardanza en los juicios no es responsabilidad del pleno de magistrados del TAE, es responsabilidad de quienes formamos parte de las demandas laborales que son las entidades públicas (ayuntamientos, Gobierno del Estado, organismos descentralizados, secretarías) por un lado y los representantes de los trabajadores o sus abogados, de tal manera que si no impulsamos estos asuntos se tarda y no un año, pueden durar hasta 10 (años), pero eso no es atribuible al pleno de magistrados del Tribunal”.

Explicó que las entidades públicas retrasan de manera sistemática estos juicios con la finalidad de no pagarle al trabajador.

Dijo que el TAE no le va a pagar los laudos a los trabajadores, “es el gobierno demandado quien tiene que hacer esta erogación y ellos retardan los asuntos, pero no es la forma para demandar celeridad en los asuntos, y es por eso que los abogados organizados repudiamos enérgicamente las actitudes de Audelino Flores”.

Remembró que el gobernador declaró que las personas que trasciendan la ley y agredan a las instituciones públicas deben ser castigadas, “creo que este señor debe ser sometido al imperio de la ley porque llega a un Tribunal haciendo desorden de manera arbitraria”.

Como abogados llevamos muchos asuntos en el TAE y todos avanzan conforme le damos el impulso procesal que se merece.

Por su parte, J. Jesús Rafael Ortega Vázquez, presidente del Colegio de Abogados en Derecho del Trabajo en el Estado de Colima, aseguró que el trabajo del magistrado Germán Iglesias Ortiz ha hecho un buen trabajo al frente del TAE, “y repudiamos de manera total a las acciones realizadas por Audelino Flores, ya que no es una manifestación pacífica fue una manifestación grotesca y de insultos”.

Señaló que debido a esto a los abogados no se les permitió entrar al TAE, por lo cual se tuvieron que diferir audiencias, afectando los asuntos que llevamos los abogados.

Dijo que es importante señalar que el TAE solo tiene 16 trabajadores, cuando otros tribunales tienen más de cien, lo cual es parte importante para el desempeño y rapidez de los laudos.

Mientras que Enrique Eduardo Álvarez Carrillo, presidente del Colegio de Abogados Civilistas en el Estado, manifestó su repudio a las acciones realizadas por Audelino Flores, ya que entorpecen todo el sistema.

Comentó que otro de los factores que afectan es la Ley Burocrática que data de 1992, “como abogados debemos hacer propuestas para actualizar dicha ley y llevarlas ante el Congreso y modificarla”.

Otro punto a analizar es que el TAE cuenta con poco personal, lo cual es importante que se le dote de más personal, más presupuesto y más equipo para que su trabajo sea en un impulso procesal para todas las partes”.

Consideró que aunque los integrantes de la Federación de Sindicatos acuden a ejercer su derecho de protesta entorpecen el trabajo de todos los abogados que tenemos asuntos y esto afecta a más personas”.

Luego de repudiar la toma de las instalaciones del TAE, Araceli García Muro, secretaria de Vinculación de la Delegación CONCAAM con el Congreso del Estado señaló que muchas veces los abogados no hacen el trabajo que les corresponde por lo que son ellos los que están fallando.

Llamó al Gobierno del Estado para que inyecte recursos al TAE y se puedan agilizar los asuntos, “pero con poco personal debemos ser consientes que no se puede.

Refirió que como enlace de la CONCAAM estará presentado los oficios correspondientes para solicitar a los diputados que se incremente el presupuesto para el Tribunal, “hago un llamado a los abogados del estado para que trabajemos, antes que se presente y autorice el presupuesto, y se destine un presupuesto especial para el Tribunal y trabajar en la reforma a la Ley Burocrática que fue emitida en 1992”.

Comentarios