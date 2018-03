En internet se ofrecen permisos de circulación falsos

Infoecos/Colima

A través de las redes sociales, se ha comenzado a ofrecer el trámite de licencias y permisos provisionales para circular sin placas, presuntamente gestionados en el estado de Guerrero, situación que podría ser riesgosa, ya que los documentos pueden ser falsos.

Cuestionada al respecto, la titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), Gisela Méndez, reconoció que existe la posibilidad de que particulares ofrezcan por internet realizar este tipo de trámites, los cuales no cumplen con los requisitos legales necesarios para tener validez oficial, y recomendó a los colimenses no arriesgar su dinero ni exponerse a que se les retenga su vehículo.

Indicó que desde el 2017 la Semov se puso en contacto directo con el Gobierno del Estado de Guerrero para verificar veracidad legal de la oferta de trámites vehiculares a través de particulares, y comprobó que los procedimientos oficiales que se siguen se apegan al marco jurídico aplicado en Colima y son válidos únicamente si las autoridades los expiden.

“Son válidos si tienen todo el procedimiento y el registro ante la autoridad; en Guerrero se descentralizaron estos permisos a los municipios para que pudieran tener ingresos, pero no son válidos los permisos que alguna persona o un particular compra en bloque y los empieza a vender, por mucho que sean oficiales y vengan de la misma imprenta, (éstos) no siguen los procedimientos correctos”, afirmó.

Gisela Méndez confirmó que el Gobierno de Guerrero ya le envió a la Secretaría de Movilidad de Colima todo el apartado jurídico necesario que permitirá establecer el procedimiento para invalidar aquellos permisos que no cumplen la normatividad que Guerrero marca, lo que incluye sellos y firmas especiales.

“De hecho, esos permisos traen una página en la cual se puede verificar que son válidos y si se verifica cualquiera de los que ves (en redes), ninguno es válido porque no están registrados y ese es el mismo procedimiento que se tiene en Colima con los permisos provisionales”, confirmó.

Bajo estas condiciones, la titular de la Semov refirió que la detección, el retiro o aseguramiento de los vehículos que incurren en esta situación por utilizar permisos provisionales falsos corresponde a los ayuntamientos, a través de las Direcciones de Tránsito.

La secretaria indicó que el equipo de supervisión de la Semov se limita a la verificación del Servicio Público de Transporte pero cuando ubican estas situaciones o los ciudadanos les piden información al respecto, se les sugiere no meterse en problemas porque no son válidos.

Sobre la legalización de vehículos extranjeros que promueven distintas organizaciones, la funcionaria estatal detalló que la responsabilidad de validar la importación de unidades es de la Secretaría de Hacienda, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

“Cuando se ‘emplaca’ un vehículo que es de procedencia extranjera o importado, se requiere el Pedimento de Importación, que es un documento original que otorga el SAT e incluso pueden mantener vigente una versión electrónica del mismo para cuando al propietario se le pierde la hoja la pueda recuperar”, precisó.

Gisela Méndez insistió en que la Secretaría de Movilidad solo puede otorgarle placas a estas unidades si tienen ese documento, y reconoció que hay muchas organizaciones que en periodos de procesos electorales ofrecen esta clase de “servicios”, ya que según ellos, mantienen un acuerdo con el gobierno, cuando realmente no lo tienen.

Indicó que incluso la Semov no puede llegar a un acuerdo de esta naturaleza con una asociación de este tipo, por muy seria que sea y saltarse la ley, por lo tanto esos convenios no son válidos y hasta el momento a pesar de que han recibido diversas solicitudes en este sentido no han firmado ningún acuerdo al respecto.

“Se puede recibir un oficio con esta solicitud pero eso no quiere decir que se tenga un acuerdo con ellos, por lo tanto, a las personas que tengan estos vehículos aunque le hayan ofrecido esto, se mantienen en la ilegalidad y si los para un federal o autoridades municipales o la Semov no van a tener elementos para recuperar la unidad”, puntualizó.

Comentarios