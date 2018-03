Perspectiva: Día del Juzgador

El día 7 de los corrientes, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, que atinadamente dirige el magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, organizó por primera vez el Día del Juez, evento que se celebra a nivel nacional. El evento se llevó a cabo en un restaurante del sur de la ciudad, en donde se reconoció a jueces de Paz y de Primera Instancia por 20 años de servicio.

Y a manera de antecedentes, el 7 de marzo de 1815 se instaló el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, en un lugar llamado Ario de Rosales, Michoacán, constituyendo el antecedente primario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde esa fecha, se inició con la actividad jurisdiccional del México Independiente. Y para que vean ustedes la gran trascendencia de la labor jurisdiccional, me permito transcribir un juramento “YAQUI” de nuestros antepasados: “Para ti no habrá sol, para ti no habrá muerte, para ti no habrá dolor, para ti no habrá calor, ni sed, ni lluvia, ni aire, ni enfermedad, ni familia. Nada te causará temor, todo ha terminado para ti, excepto una cosa: HACER TU TRABAJO. En el puesto que has sido asignado, ahí te quedarás para la defensa de tu Nación, de tu gente, de tu raza, de tus costumbres, de tu religión”.

Qué bonito, ¿Verdad? En la intervención del magistrado presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, habló de la importancia que tiene la labor desempeñada por cada uno de las juezas y jueces, adscritos a Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, haciendo hincapié y exhortando a cada uno de los presentes, a llevar su labor profesional al servicio de la sociedad, siempre con calidad y calidez, honestidad y eficiencia, poniendo muy en alto la función jurisdiccional en beneficio de la impartición de justicia, y de una sociedad que está ávida de que sus asuntos se resuelvan a la brevedad posible. Felicitó a todos los presentes en su día e hizo un reconocimiento a cada uno de los jueces y juezas ahí presentes.

Por su parte, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez mencionó “que una de las funciones más delicadas del Estado es la impartición de Justicia, es decir, las funciones correspondientes a la potestad de juicio y equilibrio, pero esta es una de las más gratificantes, pues implica gozar de una responsabilidad especial ante la sociedad.

Por eso los poderes judiciales del país están al margen de muchos de los principales debates electorales de nuestro tiempo y ahí la sociedad reconoce y aprecia su calidad de juzgadores y se mantiene en una perspectiva doctrinal ajena a la invectiva política del momento, lo cual es correcto. Pero el Poder Judicial si bien no debe estar involucrado en las tensiones políticas de una circunstancia especial, sí posee una clara interrelación con las aspiraciones y demandas de la sociedad en la que está inscrita.

Pero en su labor jurisdiccional no están solos, seguirán contando con el apoyo del Poder Ejecutivo, así como yo siento el respaldo de ustedes en muchas de las delicadas tareas que son parte de mi competencia directa, mientras tanto celebramos este día con nuestro pleno reconocimiento para todos y todas ustedes a nombre de la sociedad y del Gobierno de Colima”.

RETAZO

Hace seis años, por estas fechas, ya era candidato al Senado de la República el actual gobernador Ignacio Peralta Sánchez, pero las circunstancias políticas y la pulla del exgobernador Mario Anguiano Moreno, de triste memoria para los colimenses, a Nacho lo bajaron del caballo en la forma más burda que puede hacerse en política y, sin tener una reunión o plática previa para informarle que tendría que dejar la candidatura, su partido, sin decirle nada, lo cambiaron por la dama de Cuauhtémoc, Mely Romero Celis, quien hoy es precandidata a la diputación federal por el primer distrito, por lo que deberá entrarle a competir a ver si de veras es el león como lo pintan, porque ella dice que tiene todo el apoyo.

En aquella ocasión, Mely tuvo el respaldo del anterior gobernador, que por cierto, lo ha de extrañar. Hoy, para ser candidata a la diputada federal tuvo el respaldo del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, lo que quiere decir que el gobernador no es rencoroso y con esa sensibilidad política que le caracteriza aceptó que la dama de Cuauhtémoc fuera precandidata. ¡Ha!, pero qué creen, quería ser plurinominal, si Chuy, cómo no, no tuviera tanta suerte, pues con trabajos aceptaron su candidatura, en virtud de que no ha hecho nada, ni para partido ni para los colimenses, mucho menos para la gente de Cuauhtémoc que la vio nacer. El tema da para más. Es todo por hoy.

