Competencia electoral, entre dos coaliciones: Preciado

Infoecos/Colima

El senador Jorge Luis Preciado Rodríguez confirmó que todos los precandidatos propuestos por la Comisión Permanente del CDE del PAN fueron ratificados por el Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político, y agregó que se incluyó únicamente a Riult Rivera y Crispín Guerra como candidatos a diputados de mayoría por los distritos electorales segundo y tercero, respectivamente.

Otro cambio, dijo, fue la salida de Dania Puga Corona, quien fue rechazada por el CEN del PAN como candidata a diputada local en tercera posición de la lista de plurinominales, y los cambios obligados de Liduvina Sandoval y Luis Humberto Ladino Ochoa, quienes van por posiciones federales.

Una vez que todo el proceso de selección de candidatos ya cerró, el senador panista aseguró que la competencia electoral (federal y local) será entre las coaliciones Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y PES, y Por México al Frente, del PAN, PRD y MC, pues la alianza PRI-PVEM “no pinta en ninguna encuesta nacional o del estado”.

En conferencia de prensa, en la cual estuvieron presentes la mayoría de candidatos del PAN a los diversos cargos de elección popular, el legislador federal afirmó que la competencia electoral será entre dos coaliciones, y rechazó que la campaña panista y de la coalición PAN-PRD-MC se vaya a desgastar con el exgobernador Fernando Moreno Peña.

“Moreno Peña no es el enemigo a vencer en este proceso electoral”, pues puntualizó tanto en el ámbito federal como estatal, la competencia electoral será entre las coaliciones Juntos Haremos Historia y Por México al Frente.

SALE DANIA PUGA

Reconoció que Dania Puga Corona salió de la lista de candidatos plurinominales. La ahora excandidata fue detenida en su momento por la Policía Estatal luego de robar maquillaje en un centro comercial.

Debido a diversas notas en medios nacionales y locales, el Partido Acción Nacional decidió sustituirla de la diputación plurinominal que le había sido aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional.

Al respecto, Preciado Rodríguez, quien defendió a la excandidata señalada, aseguró que es una de las militantes más trabajadoras del PAN.

“Desde hace 13 años cada vez que se postula van y la descalifican, generalmente la descalificación es porque ella es gente muy cercana a mí, pero no me pueden hacer mucho porque soy un gato bien revolcado, se van con los de a lado”, apuntó.

Reconoció que inicialmente Dania Puga fue postulada para que se aceptara su candidatura, pero al final la candidata a la diputación plurinominal en la tercera posición es Kenia Tomas.

“Otra vez lo mismo, que la novia, que el compadre, el primo y que mi hija. Puras chingaderas, pero la realidad es que no es como está planteado públicamente”, expuso.

El senador dejó en claro que respaldaría a Dania Puga para cualquier otra candidatura hasta con “los ojos cerrados”.

A pregunta expresa sobre las acusaciones en contra de la ahora excandidata que fue registrada por las corporaciones de Seguridad como responsable de robo, justificó que “es un asunto de hace 10 años y yo no me acuerdo lo que hice ayer, si cada tres años van a sacar lo que pasó donde no hubo un juicio, más que un señalamiento de la Procuraduría”.

Consideró que es parte de la descalificación que según él iniciará contra los candidatos de su partido.

FMP Y GABY QUEDARÁN EN TERCER LUGAR

Asimismo, Preciado Rodríguez aseguró que Gabriela Benavides Cobos y Fernando Moreno Peña quedarán en tercer lugar en la contienda por el Senado de la República.

Aseguró que cuenta con encuestas que indican que la contienda por dicho cargo será entre la fórmula PAN-PRD-Movimiento Ciudadano y Morena-PT-Encuentro Social. “El PRI-Verde no pinta en ninguna encuesta en el estado”.

“La competencia en Colima es la coalición de Morena con la coalición del PAN-PRD-MC, en senadurías es igualita”, manifestó.

En ese tenor, agregó que Fernando Moreno Peña “no va a ser senador, y no nos vamos a preocupar porque no es el enemigo a vencer (…) luego le ponen una compañera que ni siquiera pide el voto para el PRI, porque le da vergüenza”, concluyó.

Comentarios