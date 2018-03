Marchan padres y madres de familia Cendi

Infoecos/Colima

Alrededor de las 10:15 de la mañana de ayer, padres y madres de familia, alumnos así como personal docente y administrativo de los Centros de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad, partieron del jardín Núñez rumbo a Palacio de Gobierno, en el Centro de Colima. Lo anterior, de forma pacífica para pedir una respuesta a José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado, sobre la crítica situación que atraviesan dichos centros educativos.

Esto debido a que el presupuesto etiquetado para Cendi desde el año 2016, no se ha entregado. Cabe destacar que esta marcha fue organizada por padres y madres de familia de los Cendis, a la que se sumó el personal docente y administrativo de los Cendis de Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo, Armería, Ixtlahuacán.

Entre consignas como “Sí a la educación, no a la represión”, “El Cendi unido jamás será vencido”, “Un Cendi callado jamás será escuchado” y “Todos somos Cendi”, el contingente de familiares e infantes exclamó hasta su llegada a Palacio de Gobierno, donde se expresaron opiniones al respecto.

Tal es el caso de Elizabeth Mendoza, mamá Cendi, quien aseguró que este proyecto no se perderá, que van a seguir, a exigir lo que le corresponde a Cendi. Además, dijo que las actitudes de los niños demuestran el potencial y capacidad que tienen y que solo en Cendi se brinda, lo cual debe seguir así.

Un papá Cendi, Cristhian Fidel Torres, lanzó la pregunta: “¿Si no luchamos por la educación de nuestros hijos, entonces quién?”. Además agregó que “el único error que hemos cometido ha sido querer educación de calidad para nuestros hijos”.

Víctor Manuel González Barajas, quien también es papá Cendi, aseguró que “estamos cansados de que nos ignoren, de que nos evadan, estamos luchando por algo que es de nosotros, no estamos pidiendo nada regalado”, por lo que llamó a unirse a todos los padres y madres de familia, por la educación de sus hijos.

Un emotivo momento fue cuando niños y niñas empezaron a defender a voz propia su escuela, su Cendi, quienes dijeron: “Yo no quiero que ningún niño se quede sin escuela, que no pueda aprender y no puedan ser nada de grandes, porque todos tenemos sueños y no nos los pueden arrebatar así de repente”; “yo quiero que todos los niños vayamos a la escuela”.

Otros alumnos de los Cendis aseguraron y dijeron: “Si piensas en un maestro sin trabajo, es un niño sin educación”; “nos tiene que dar más dinero el gobierno, que se deje de quejar”; “nosotros debemos exigirle al PRI que no nos deje sin escuelas, todos los niños merecen escuelas”.

La directora general, Evangelina Bustamante Morales, aseguró que esta iniciativa organizada por los padres y madres de familia Cendi, es muestra clara del hartazgo de la negativa respuesta por parte de las autoridades estatales, con quienes se estuvieron reuniendo previamente tanto ella como personal administrativo y docente. Sobre lo que aseveró, Dirección General se une a esta causa y seguirá así hasta resolverla.

Previo a esta marcha, una comitiva de madres y padres de familia, directivos y alumnos, acudió a la carretera Colima-Comala para buscar al gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, ya que era posible su presencia en un evento a realizarse en ese sitio, pero no se presentó.

Se hizo la invitación a que el día de mañana [hoy] asistan desde familiares, alumnos y personal docente y administrativo de Cendi, en punto de las 7:00 a.m. a la Secretaría de Educación, donde habrán de seguir con actividades en pro de una respuesta positiva para estos centros educativos.

