Sociedad del conocimiento: Millennials, ¿eres tú uno de ellos?

En un rotativo nacional, el 8 de marzo publicaron información de los millenials, término desconocido para un servidor y creo para muchos ciudadanos, por lo que nos dimos a la tarea de mirar la información, buscar, compartir el concepto y sus implicaciones por su trascendencia.

La publicación es clara desde el inicio, puntualizan que es un estereotipo en tiempos de precariedad, son una generación de hombres y mujeres más independientes económicamente, pero enfrentan la precarización del sistema laboral y de seguridad social en nuestro país –temática no superada por más convenios que se han suscrito a nivel internacional, y por más promesas hechas por los partidos y actores políticos en México-.

Este grupo también son conocidos como la Generación y Generación Peter Pan. Los millennials (milenio) son personas nacidas entre 1980-2000 y frente a un nuevo milenio y siglo, criados entre los conflictos bélicos e inestabilidad económica y social. Pese a haber nacido en los albores de la comunicación digital: internet, telefonía móvil y redes sociales, los millennials tienen un manejo diferente y exhaustivo de la comunicación, que el que le damos quienes nacimos antes de la fecha señalada.

Quienes forman parte de este grupo, el valor del esfuerzo es otro. Nosotros nos endeudamos y tenemos que cumplir largas jornadas de trabajo que en ocasiones no son de nuestro agrado para cumplir con nuestras necesidades, la Generación del Milenio, su principal prioridad es la de evitar trabajos indeseados, de ahí que muchos tengan miedo al trabajo como un medio y no un fin en sí mismo, por lo que muchos están entrando al mercado laboral seguro de forma tardía.

No todos los jóvenes millennials cumplen estrictamente estas características. El concepto millennials es un estereotipo sin fundamento sociológico, utilizado por el argot mediático para definir una generación previamente ya comentada, sin embargo, la realidad social de éstos es mucho más amplia para encasillarlos.

La diversidad de hombres y mujeres nacida en esta generación, está determinada por la clase social, las reminiscencias culturales, la edad, la preferencia sexual, la educación, los antecedentes familiares y su contexto (rural o urbano). Algunos millennials pueden compartir coincidencias: son más conscientes de las desigualdades de género que los de nuestra generación, de clase, de los problemas ambientales: son más críticos con la política y buscan alternativas en las causas sociales.

La sociedad del conocimiento y su acceso fácil a la información les ha abierto puertas a múltiples formas de ejercer su sexualidad y expresar la fe; la actuación de los partidos y actores políticos les ha generado desconfianza en las formas tradicionales de hacer política, por lo que los partidos políticos han perdido de vista que esta generación en realidad es quien va a decidir al próximo presidente de la República, senadores, diputados (federales y locales) y presidentes municipales.

Estos millennials son difíciles de controlar, hacen honor a la edad, por razones de conocimiento histórico caminan más al lado de la derecha que de la izquierda, pero no desean al PRI. No los pierdan de vista, son el futuro de nuestra patria.

Para despedirme.

