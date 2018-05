Sociedad del Conocimiento: A mi madre: 10 de mayo.

Tengo la gracia de contar todavía con mi madre -espero que el Creador me la siga manteniendo viva-, con quien guardo mis mayores dichas, a quien por errores personales no he tenido la oportunidad de tenerla como debiera ser, pero como hijo, he tratado de demostrar con hechos el amor y agradecimiento a sus desvelos y esfuerzos que hizo por sacarnos adelante.

No solo hoy, todos los días hago el esfuerzo de atenderla, no únicamente a lo que dicta mi corazón, sino cumpliendo la palabra vertida a mi padre de no dejarla sola, acompañarla y asistirla siempre, al tiempo que mi hermano Juan José, desde el eterno oriente me manda la energía para no soltar el bastón.

Hoy, Día de la Madre, conmemoración que varía de un país a otro, su origen en el país no es preciso, pero internacionalmente se remite al Día de la Amistad de la Madre y las Reuniones del Día de la Madre, organizadas en 1865 o 1868 por Ann María Reeves Javis, en que las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas.

La fecha cobra más vigencia en un mundo donde la mercadotecnia hace de la conmemoración una festividad para que el consumidor gaste más en festejar a su ser amado, perdiéndose de vista que no solo es un día, sino todos los días lo que debemos tenerlas presentes, para mostrarles nuestro afecto y agradecimiento.

La fecha no es nueva, está documentado que los griegos celebraban a Hilaria en sus templos de Cibeles con ofrendas el 15 de marzo durante tres días. Los cristianos retoman la celebración para honrar a la Virgen María, solo que el santoral es el 8 de diciembre que se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción.

En sí el 10 de mayo, Día de la Madre, algunas páginas de internet señala que surgen en los EEUU en 1914, cuando Woodrow Wilson declara la fecha como Día de la Madre al segundo domingo de mayo en ese país, así es como poco a poco a partir de ese año, se ha ido retomando en los diversos países que han adoptado algún día para declarar la celebración que llevamos a cabo en la actualidad. Felicidades a todas las madres en su día.

EL PROYECTO VIRGILIO

El haber dicho en su momento Virgilio Mendoza que si iba Nacho Peralta a candidato a gobernador del estado, él no competía y que resultó medianamente un plus, hoy resulta un lastre esa frase ante los ciudadanos manzanillenses que ven la candidatura de Mendoza como una imposición del gobernador en el puerto y un pago de factura del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez.

Sobre lo anterior, sencillamente dudamos que el gobernador esté impulsando el proyecto Virgilio, Nacho Peralta, durante toda su administración, ha dado muestra de estar centrado y hablar de frente de las cosas, y sobre el tema de candidaturas y candidatos ha sido enfático al afirmar que no tiene ni favoritos, ni que apoyará a nadie. Mendoza lo ha comprendido y trata de poner una separación que el pueblo de Manzanillo no la cree.

YO MERO: PEPE MEADE

Algunos dicen que mi candidato ya está fuera de todo, sinceramente lo dudo. Tengo convicciones serias y firmes, estaremos con Pepe Meade hasta el final, soy un aliancista convencido de que con él alcanzaremos el triunfo, no solo por ser el mejor preparado y contar con las mejores propuestas para que México salga del bache en que está, sino además cuenta con el apoyo de quienes saben y conocen de trabajo y esfuerzo.

Ricardo Anaya, de la alianza Al Frente por México, después de lo publicado por los gobiernos de España y Canadá va en caída libre, por lo tanto, muchos de sus seguidores caminarán a la alianza Todos por México. Andrés Manuel no necesita que el sistema lo destruya, él solo consigue ponerse obstáculos y piedras, finalmente quienes están con él dicen son mayoría, el problema que radica en serio con ellos es que son ciudadanos que no cuentan con credencial de elector o finalmente se quejan y se quejan, mas nunca votan. Por lo tanto el candidato del pueblo, Pepe Meade, se alzará el próximo 1 de julio con el triunfo.

